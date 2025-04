Saiz y Puente denuncian la ausencia de condena del PP ante el ataque a la sede del PSOE en Cantabria

VALLADOLID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, han condenado en el Congreso Provincial del PSOE en Valladolid el ataque con artefactos explosivos contra la sede socialista de Cantabria, y han denunciado la ausencia de condena por parte de la oposición.

Saiz ha calificado el ataque de "acto vandálico contra España" y ha apelado a la necesidad de que "todas las fuerzas políticas" condenen el suceso "sin matices". "Lo vamos a responder, como hacemos siempre, con trabajo, con respeto, con dignidad y con memoria", ha asegurado la ministra.

Por su parte, Óscar Puente ha advertido de que España está alcanzando "extremos totalmente intolerables" en cuanto a la agresividad política.

"No sé si se puede poner más alto el listón de la agresión", ha lamentado, y ha subrayado la gravedad de que se lanzaran explosivos a una sede en la que había 70 personas en su interior.

El ministro ha señalado que "lo verdaderamente preocupante" no es solo el ataque en sí, sino "que la oposición no haya condenado unos hechos que pudieron haber causado víctimas". "Cuando uno no condena un acto violento, no es irrelevante ni casual: expresa de alguna manera una conformidad. Y esto es muy grave", ha alertado.