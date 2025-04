Óscar Puente anima al PSOE a llevar a Martínez a la victoria electoral y reclama "una oportunidad" tras 40 años del PP

VALLADOLID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y recién reelegido secretario general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, ha animado a sus compañeros de partido a llevar al secretario autonómico, Carlos Martínez, a la victoria electoral en las elecciones municipales previstas para principios de 2026 y ha enfatizado que "ya es hora de que el PSOE tenga una oportunidad" en Castilla y León tras 40 años de gobierno del PP.

Puente, en la clausura del Congreso celebrado este sábado en Valladolid, ha estado acompañado, entre otros, por el propio Martínez, de quien ha destacado su "humildad" y el compromiso que ha mostrado al asumir la responsabilidad de dirigir el partido mientras sigue siendo alcalde de Soria.

"Es de Soria, que es la tierra más humilde de Castilla y León, por lo que sabe mejor que nadie cuales son las debilidades de esta comunidad", ha reflexionado Óscar Puente.

Puente ha enfatizado que "ya es hora de que el PSOE tenga una oportunidad en Castilla y León" después de 40 años, que se cumplirán en 2027, de gobiernos del PP. Así, ha defendido que los 'populares' "utilizaron el argumento de la alternancia en Andalucía", pero "aquí no les vale".

Para el político socialista la oportunidad "está muy cerca", tanto como "en marzo del año que viene" cuando considera que se deberán convocar elecciones "como muy tarde", con la opción de que se adelanten. Eso sí, ha ironizado con que el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, las convocaría "si pudiera en 2032".

Ante estos comicios, ha reclamado a sus compañeros de agrupación mantenerse "muy activos, unidos, fuertes y valientes" para llevar a Martínez a "la victoria electoral y la presidencia de la Junta", algo que cree que "no va a ser fácil" pero "tampoco imposible".

"ME ALEGRA VER PRONUNCIAR LA PALABRA COMARCA"

Sobre las propuestas de Carlos Martínez al frente del PSOE, Puente ha destacado que le gusta la apuesta por la comarcalización. "Ya es hora de hablar en serio de un modelo comarcal, poner el cascabel al gato", ha enfatizado, en una tierra como la castellana y leonesa que ve "atomizada" con municipios muy pequeños.

Asimismo, en materia territorial ha reivindicado que Valladolid "no es el problema" para Castilla y León. "No es un problema para León, no es un problema para Burgos, para Palencia...es una oportunidad", ha defendido el que fuera alcalde de la ciudad vallisoletana.

Por ello, ha reclamado "acabar este discurso de confrontación entre territorios", y ha recordado que en Valladolid no hay nada en contra de los ciudadanos de otras provincias, y de hecho señala que es y ha sido un "elemento de acogida y de dinamización".