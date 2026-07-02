Salamanca apuesta por la información y promoción turística digital con una nueva Plataforma de Destino Inteligente - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Salamanca apuesta por la información y promoción turística digital mediante una herramienta presentada este jueves en el Ayuntamiento y denominada Plataforma de Destino Inteligente de Salamanca.

En palabras del alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, "marcará un punto de inflexión en la forma de entender el turismo en la ciudad" ya que es una forma de adaptarlo a los nuevos tiempos.

"Porque el turista de hoy planifica antes de venir, compara, reserva, busca experiencias, quiere moverse con facilidad, necesita información actualizada y espera que una ciudad como Salamanca le ofrezca una respuesta moderna, intuitiva y eficaz", ha señalado el primer edil.

La ciudad de Salamanca pone en marcha, de esta manera, una de las plataformas turísticas "más avanzadas desarrolladas hasta la fecha para un destino urbano español", como ha indicado el regidor de la capital salmantina.

El proyecto se enmarca en el Plan Ordinario de Sostenibilidad Turística de Salamanca, cofinanciado al 33 por ciento por el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León y la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España.

Se trata de un ecosistema digital completo que integra portal turístico, aplicación móvil, asistentes inteligentes, herramientas de gestión para profesionales, sistemas de atención al visitante y cuadros de mando para la toma de decisiones.

Todo ello conectado mediante una plataforma central de inteligencia turística capaz de personalizar la experiencia de cada viajero y generar conocimiento útil para la gestión del destino, tal y como ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

El nuevo portal turístico abandona el modelo tradicional basado en menús y listados estáticos para ofrecer una experiencia más cercana a las plataformas digitales que los viajeros utilizan habitualmente, como ha subrayado Carbayo.

DISEÑO MODERNO E INTUITIVO

Está disponible en la web salamanca.es con un diseño moderno e intuitivo, adaptada tanto para pc como para teléfono y disponible por el momento en castellano, inglés, portugués, francés, alemán y chino.

Los visitantes pueden explorar qué ver y qué hacer en Salamanca mediante buscadores semánticos, filtros avanzados y sistemas de recomendación personalizados.

Monumentos, museos, espacios patrimoniales, eventos culturales, naturaleza, rutas temáticas, propuestas gastronómicas, actividades al aire libre, compras y servicios turísticos se presentan de forma dinámica según los intereses, fechas de viaje o perfil del usuario.

Una de las principales novedades es el planificador inteligente de viajes. El usuario puede indicar datos como la duración de la estancia, los acompañantes, sus intereses temáticos o las necesidades de accesibilidad para recibir agendas de visita personalizadas.

Estas pueden modificarse, guardarse en el espacio personal del usuario y recuperarse posteriormente desde la app turística.

El turista podrá disfrutar de los grandes iconos de Salamanca, como la Plaza Mayor, la Catedral o la Universidad, y descubrir otros barrios históricos, la formidable oferta gastronómica y otras rutas menos conocidas de toda la ciudad, contribuyendo a diversificar los flujos de visitantes y dar a conocer una oferta mucho más amplia.

Al mismo tiempo, el nuevo portal incluye un apartado de experiencias, alineándose así con las últimas tendencias turísticas que buscan actividades emocionantes y auténticas.

De esta forma, en ese apartado se ofrecerán actividades tanto en ciudad como en provincia según temáticas de naturaleza, cultura, deportes, gastronomía, en familia, etc.

ya sean organizadas directamente por Turismo de Salamanca o por operadores privados que ofrezcan una experiencia singular, tales como degustaciones, teatralizaciones, paseos a caballo, visitas a fábricas o ganaderías, juegos o rutas de senderismo.

Por otro lado, uno de los elementos más innovadores del proyecto es el 'Lazarillo', la incorporación de una inteligencia artificial propia que actúa como un chat de ayuda para el usuario.

De esta forma, a través de preguntas que son respondidas por la IA, el usuario puede obtener información personalizada sobre el destino y, al mismo tiempo, el portal proporciona a sus gestores información muy relevante para la toma de decisiones.

La solución utiliza tecnologías de inteligencia artificial para combinar miles de recursos turísticos, eventos y servicios disponibles en el destino, construyendo itinerarios adaptados a cada visitante.

El sistema tiene en cuenta variables como duración del viaje, intereses culturales, perfil familiar, accesibilidad o proximidad entre recursos para optimizar las propuestas.