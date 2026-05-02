Salamanca crea un centenar de nuevas plazas de aparcamiento en los barrios de Salesas, Garrido y Prosperidad

SALAMANCA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca creará un centenar de nuevas plazas de aparcamiento en las calles Víctimas del Terrorismo, Alfonso de Ojeda, Arias Pinel y la avenida Alfonso IX de León.

En concreto, desde esta misma semana en las calles Víctimas del Terrorismo y Alonso de Ojeda, han suprimido uno de los carriles de circulación, al destinarse el derecho a la creación de 30 nuevas plazas de aparcamiento.

En la calle Víctimas del Terrorismo afecta desde el cruce con Alfonso de Castro hasta la salida del parking del centro comercial y en la calle Alonso de Ojeda desde la entrada del parking hasta la calle Alfonso de Castro.

Asimismo, a partir de la próxima semana, esta misma actuación se realizará en la avenida Alfonso IX de León, en la que se suprimirá un carril de circulación en cada sentido, que se destinará a la creación de nuevas plazas de aparcamiento gratuito.

El número de estacionamientos en esta vía se aumentará en otra treintena de plazas, según ha detallado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Esta actuación se suma al proyecto de transformación del paseo de los Madroños en un bulevar con más accesibilidad, más seguridad vial y más zonas verdes para ocio y descanso de los vecinos.

Una de las hileras con estacionamiento en línea para vehículos se transformará en estacionamientos en batería. En total, habrá 77 plazas, 35 más que en la actualidad, ampliándose además el número de plazas para personas con movilidad reducida.

Mientras, la ampliación del aparcamiento gratuito del antiguo Mercasalamanca ha multiplicado por seis las plazas que actualmente hay entre la avenida de los Cipreses y el acceso al parking, hasta 400 en total.

Al mismo tiempo, son el doble de las plazas que se perderán en los entornos de Camelias y la Escuela de Música por la ampliación de aceras para la instalación de ascensores, a petición de los vecinos de la zona para mejorar su accesibilidad y calidad de vida.

En total, entre el aparcamiento del antiguo Mercasalamanca, la reordenación del tráfico en la avenida de Alfonso IX de León y el nuevo bulevar del paseo de los Madroños, el barrio Garrido ganará cerca de un centenar de plazas de estacionamiento.

Finalmente, una vez concluidas las ampliaciones en las calles Víctimas del Terrorismo, Alonso de Ojeda y la avenida Alfonso IX de León, se hará lo propio en la calle Arias Pinel, en el barrio de Prosperidad, donde se crearán 40 nuevas plazas de estacionamiento gratuito para recuperar las que se han reducido en el aparcamiento de Las Bernardas con motivo de la construcción del nuevo centro de salud.