Salamanca iluminará este lunes de verde la fuente de la Puerta de Zamora por el Día Mundial contra la Meningitis

SALAMANCA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca iluminará este lunes, 5 de octubre, de color verde la fuente de la Puerta de Zamora con motivo del Día Mundial Contra la Meningitis.

Además, al tiempo que se ilumine el monumento, en los paneles informativos de la ciudad se difundirán mensajes de concienciación social, según ha trasladado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Con este gesto, el Ayuntamiento quiere escenificar el compromiso que mantiene con las asociaciones de la ciudad en su labor de promoción de la salud y de la calidad de vida de las personas afectadas y sus familiares.