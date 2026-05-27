Salamanca programa medio centenar de actividades para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente

La Concejala De Medio Ambiente, María José Coca, En La Presentación De La Sexta Edición De La Semana Savia. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha programado medio centenar de actividades que se desarrollarán entre el 1 y el 7 de junio en la Semana Savia para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente bajo el lema 'Plantando futuro'.

La concejala de Medio Ambiente, María José Coca, ha presentado este miércoles la sexta edición de esta Semana Savia, que incluye diversas propuestas gratuitas y destinadas a todas las edades de acuerdo con Savia, la Estrategia de Infraestructura Verde para hacer de Salamanca una ciudad "aún más saludable y con una mayor calidad de vida" ha dicho la edil salmantina".

Toda la programación puede consultarse en la página web municipal https://www.aytosalamanca.es/w/semana-savia, ya que por motivos de logística algunas actividades requieren inscripción previa, tal y como ha asegurado Coca durante la presentación.

Un año más, los niños serán protagonistas con actividades de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para inculcar la importancia del respeto por el medio ambiente en las futuras generaciones y fomentar la puesta en valor y conservación de la biodiversidad dentro de la propia ciudad.

María José Coca ha asegurado que, al aumentar sus conocimientos, se transmite empatía por la fauna y la naturaleza, así como la importancia de adquirir hábitos saludables.

Así, de lunes a viernes durante las mañanas, cerca de 800 alumnos participarán en talleres sobre la infraestructura verde, flora y fauna, huertos escolares, reciclaje y alimentación saludable.

Esta labor pedagógica se complementa con otras actividades para todas las edades como la conferencia sobre la historia de parques y plazas de Salamanca en el Centro Municipal Integrado (CMI) Trujillo el jueves 4 a las 17.30 horas y la exposición de libros infantiles relacionados con la naturaleza en la Biblioteca Municipal de La Vega de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

TALLERES AMBIENTALES

En colaboración con la IRNASA-CSIC, Asprodes, Fundación Tormes-EB y Ecotono Integración, se desarrollarán talleres ambientales. El lunes 1, en la nave de aperos de los Huertos Urbanos a las 17.00 horas, 'Sueña y colorea tu huerto' y el martes 2, en la Lonja de los Huertos Urbanos a las 18.00 horas, 'No todo el campo es orégano: conoce las plantas silvestres comestibles', gracias a las colaboración del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca.

Además, el jueves 4, se desarrollará en la Lonja a las 10.30 horas 'Las 3R: reducir, reutilizar y reciclar' y, a las 18.00 en el parque de los Jesuitas, 'Las 3P: pluma, pico, pata', mientras que el viernes 5, en el parque de los Jesuitas a las 18.00 horas, el taller será el titulado 'Fauna urbana'.

Además, el 3 de junio, de 18.00 a 19.30 horas, tendrá lugar una visita guiada al Laboratorio de Biodiversidad Urbana de la Universidad de Salamanca, en Peñuelas de San Blas, donde la Oficina Verde de la USAL mostrará los proyectos Asilvestra (refugios para polinizadores) y SmartFarmUSAL (huerto robotizado).

El jueves 4, en el Parque Botánico de Huerta Otea, a las 17.00 horas comienza una visita guiada para conocer la flora y fauna de este pulmón verde de la ciudad y, a continuación, a las 18.30, una visita guiada a su Aula de las Energías con ejemplos prácticos sobre la eficiencia energética en los hogares.

La programación de la sexta Semana Savia incluye itinerarios guiados para mostrar los beneficios que las zonas verdes aportan a la salud de la ciudad y, por tanto, a una mayor calidad de vida de sus habitantes.

Desde el lunes 1 hasta el viernes 5, a las 19.00 horas, se han programado visitas guiadas por la ribera del río, la Vía de la Plata y el Huerto de Calixto y Melibea con 'De vetones a charros', 'Conversaciones con el Tormes: viaje por su paisaje sonoro' e 'Historia viva entre árboles y aves'.

Además, el viernes 5, a las 17.00 horas desde la Vaguada de la Palma, se realizarán paseos saludables para personas mayores por la ribera del Tormes.

OTRAS ACTIVIDADES

La sexta Semana Savia incluye en la mañana del 5 de junio una actividad de voluntariado ambiental mediante la limpieza y recogida de residuos en las orillas del río Tormes de la mano de la Fundación Coca Cola. Quien desee participar puede acompañar a escolares y entidades colaboradoras desde el punto de encuentro ubicado en las pistas de atletismo de Salas Bajas.

Por su parte, la Agencia Municipal de Voluntariado organiza una recogida de residuos en la ribera del río Tormes en la zona de La Aldehuela el sábado 6 desde las 10.30 horas. Esta acción se enmarca en un programa de voluntariado medioambiental que el Ayuntamiento de Salamanca desarrolla a lo largo de todo el año.

Las personas interesadas en participar en todas las actividades de 'VoluntaS' y en la Bolsa de la Agencia Municipal del Voluntariado pueden inscribirse de forma presencial en el Centro Municipal Integrado (CMI) Trujillo y de manera telemática a través de la página web www.voluntariadosalamanca.com, del número de teléfono 660 178 583 o de un mensaje por WhatsApp al 722 614 186.

Otras actividades en que continúan en esta sexta Semana Savia son aquellas relacionadas con los hábitos saludables. De lunes a viernes, en los parques de Villar y Macías, Jesuitas y Würzburg, se desarrolla una nueva edición de los parques biosaludables, entre las 9.00 y 11.30 horas, con ejercicios específicos para personas con discapacidad.

Además, en la Lonja de los Huertos Urbanos habrá yoga el miércoles 3 y fitness el jueves 4, mientras que el programa Dinamiza Joven incluye el 2 de junio a las 17.30 horas una salida en piraguas por el río Tormes para jóvenes de 14 a 30 años.

De la misma forma, también en relación con los hábitos saludables, los días 2 y 3 de junio a partir de las 17.00 horas tendrán lugar las primeras jornadas de iniciación a la escalada en el rocódromo 'boulder' y semicubierto de la Ciudad Deportiva Lazarillo de Tormes, que están dirigidas a personas mayores de 18 años en el marco del compromiso municipal con la promoción la actividad deportiva y hábitos de vida saludables.

Finalmente, el domingo 7 de junio, a partir de las 10.00 horas desde la plaza de Poeta Iglesias, tendrá lugar la Carrera Solidaria por la Donación de Órganos-Marcha Savia, organizada por el Club Deportivo Alcer, con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca.

Se trata de un recorrido de 5 y 10 kilómetros a través del casco histórico de la ciudad y de las riberas del río Tormes en el caso de la carrera y de 3 kilómetros en el caso de la marcha. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 4 de junio en https://www.orycronsport.com/competiciones/42028.