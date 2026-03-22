Salamanca promociona el español en el XVI Encuentro de Profesores en el Instituto Cervantes de Varsovia (Polonia)

SALAMANCA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Salamanca, Ciudad del Español' ha participado, junto a cuatro escuelas de la ciudad y las dos universidades, en el XVI Encuentro de profesores ELE en el Instituto Cervantes de Varsovia (Polonia).

La marca de turismo idiomático ha asistido a esta nueva misión didáctica de carácter promocional ante la demanda de un mercado en expansión, en un intento de posicionar a Salamanca como "destino preferente" para el aprendizaje del idioma en ese país.

Un total de 150 docentes se ha dado ita en este encuentro marcado por la creación, con una fuerte presencia de profesores de secundaria y del sector editorial de España y Polonia, pues la jornada es "clave" para el intercambio de experiencias pedagógicas.

El perfil de los participantes ha destacado por su profundo dominio del español y su compromiso con la difusión de la cultura, según ha subrayado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

La programación del evento ha contado con diversas ponencias plenarias y talleres simultáneos en los que tuvieron presencia destacada seis centros de español de la ciudad de Salamanca (Tía Tula Cursos de Español, Dice Centro Didáctico de Español, Mester, Colegio Delibes, Universidad de Salamanca y Universidad Pontificia de Salamanca), con talleres especializados en gramática, teatro, competencias interculturales y multilingüismo, etimología, literatura y redes sociales.

El evento disponía también de un área comercial estratégica donde la marca 'Salamanca, Ciudad del Español' ha reforzado su visibilidad con una "intensa" actividad promocional, incluida la distribución de materiales didácticos entre los asistentes y representantes de instituciones educativas en Polonia, y la presentación del amplio catálogo de recursos para el turismo idiomático del que dispone la ciudad.

Es precisamente en esa misma área donde las escuelas de español generan redes de contacto directas con los responsables académicos de los centros polacos, a los que han ofrecido sus amplios programas de estancias lingüísticas.