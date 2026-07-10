Salamanca reivindica la memoria de Miguel Ángel Blanco en el 29 aniversario de su secuestro y asesinato

SALAMANCA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Salamanca ha reivindicado este viernes, con un minuto de silencio y un acto en la Plaza Mayor, la memoria de Miguel Ángel Blanco con motivo del 29 aniversario de su secuestro y asesinato a manos de la banda terrorista ETA.

Miembros de la Corporación Municipal, así como representantes de otras instituciones y administraciones y ciudadanos salmantinos han participado este viernes en el minuto de silencio, antes de la comparecencia del alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.

El regidor ha señalado que este homenaje, que se ha realizado bajo el lema de 'Tu legado, nos compromete', es necesario para "no olvidar jamás" lo que ocurrió, que no se vuelva a repetir y defender "con más intensidad si cabe los valores democráticos".

Carbayo ha señalado que es un día de "recuerdo y homenaje" para tener "muy presentes" a todas las víctimas del terrorismo de ETA, que dieron su vida "por defender la democracia", al tiempo que ha recordado a las víctimas del atentado registrado en la plaza de la República Dominicana de Madrid del que ahora se cumplen 40 años.

El primer edil también ha recordado que una de las calles de la ciudad lleva el nombre de las Víctimas del Terrorismo para tener presente siempre su memoria y, junto a ella, en la plaza de la Concordia, un mural en la fachada del Centro Municipal Integrado Julián Sánchez 'El Charro' que simboliza el recuerdo permanente de la capital y la provincia a las víctimas.

El minuto de silencio celebrado en la Plaza Mayor también ha recordado a las víctimas del incendio forestal de Los Gallardos (Almería).

El alcalde ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas mortales y la solidaridad y el apoyo del Ayuntamiento y de toda la ciudad a los afectados y al pueblo andaluz.