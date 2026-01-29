Salamanca y Zamora proyectarán desde febrero las películas finalistas del Premio del Público LUX del Parlamento Europeo

Segovia lo hará en el mes de marzo

Captura de la web donde se pueden votar las películas finalistas del Premio del Público Lux del Parlamento Europeo.
Captura de la web donde se pueden votar las películas finalistas del Premio del Público Lux del Parlamento Europeo. - PE
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 29 enero 2026 10:23
Seguir en

VALLADOLID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Salamanca, Segovia, y Zamora, entre otras ciudades, acogerán las proyecciones de las cinco películas inalistas del Premio del Público LUX 2025, que concede cada año el Parlamento Europeo y se proyectarán hasta el próximo mes de abril.

Los largometrajes son 'Christy', del directora irlandés Brendan Carty; 'Sorda', de la directora española Eva Libertad; 'It was just an accidente', del director iraní Jafar Panahi; 'Love me tender', de la directora francesa Anna Cazenave Cambet; y 'Valor Sentimental', del director noruego Joachim Trier.

En Salamancas, las películas se podrán ver en los cines Van Dyck 5, 12, 19 y 26 de febrero y 5 de marzo; en Segovia, en la sala Julio Michel, los días 3, 10, 17, 24 Y 31 de marzo y en Zamora, en Multicines Zamora, 5, 12, 19 y 26 de febrero y 5 de marzo.

Las películas de este año abordan lo complicado de los lazos familiares, así como los retos a los que se enfrentan las personas con discapacidad.

El Premio del Público al Cine Europeo LUX es una iniciativa del Parlamento Europeo y la Academia de Cine Europeo, en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas. El objetivo de este galardón es reforzar los vínculos entre la política y la ciudadanía, invitando al público europeo a convertirse en protagonista activo y votar por sus películas favoritas.

Los espectadores pueden puntuar los largometrajes a través de la web https://luxaward-rating.europarl.europa.eu/es/ hasta abril. Aquellos que lo hagan entrarán en un sorteo de varios premios, entre ellos, la posibilidad de acudir a la entrega del galardón en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

Las películas de e

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado