Salamaq cierra su edición de 2025 con récord de ventas y más de 95.000 visitantes

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, junto a varios diputados antes de realizar el balance de Salamaq 25. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria Salamaq 25 ha cerrado su edición anual con récord de volumen de ventas en las subastas de ganado y unos 95.000 visitantes durante los días del certamen, tal y como ha anunciado el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, durante el balance realizado del mismo.

Iglesias se felicita de que una vez más se haya registrado un éxito en esta cita agrícola y ganadera que, "edición tras edición, se consolida como referencia indiscutible para el sector y como punto de encuentro imprescindible para los profesionales del campo".

Durante cinco jornadas, Salamaq 25 ha cumplido su principal objetivo, ha añadido Iglesias, "ser útil al sector agroganadero al propiciar el cierre de tratos comerciales, la presentación de novedades y la generación de oportunidades para agricultores y ganaderos".

El presidente de la institución provincial, quien durante el balance ha estado acompañado por varios diputados del equipo de gobierno, ha subrayado que el carácter profesional de la feria ha ido acompañado de una respuesta masiva del público. "Alrededor de 95.000 personas se acercaron al recinto, siendo el sábado el día con más afluencia, con 25.000 visitantes, y destaca también la cifra registrada el viernes -día laborable- con más de 18.000 asistentes, lo que refleja el gran interés que despierta la Feria entre el público profesional" ha puntualizado Iglesias.

SUBASTAS DE GANADO, EL PLATO FUERTE

Las subastas de ganado han vuelto a ser uno de los momentos más esperados y este año han marcado un récord en volumen total, con un montante de 475.570 euros; es decir, más de 100.000 euros por encima de 2024 (368.580 euros).

Se adjudicaron 97 ejemplares de los 104 presentados, frente a los 91 de 93 del pasado año. Por razas, los mayores importes se alcanzaron en el charolés, 155.200 euros (máximo precio de 10.200 euros por un ejemplar); en el limusín, con 148.500 euros (con un ejemplar, Urdangarín, subastado en 15.500 euros, sin olvidar otros dos ejemplares con precios de 13.400 y 12.200 euros); en la raza avileña, con 68.070 euros; la Asturiana de los Valles, con 54.800 euros (con un récord en Salamanca, un ejemplar adjudicado en 5.300 euros); Blonda, con 25.100 euros por sus cinco ejemplares; Pirenaica, con 7.400 euros por dos ejemplares, y de nuevo Morucha y Parda de Montaña, que han vuelto a celebrar subasta con 4.000 euros por un ejemplar, en el caso de la primera de ambas razas, y 12.500 euros por los siete ejemplares de la segunda.

En total, se registraron más de 300 tarjetas de puja, "reflejo de la vitalidad del sector y de la alta demanda por genética de calidad", ha dicho Iglesias. Por otro lado, los cuatro concursos nacionales de vacuno (Charolés, Limusin, Blonda y Morucha) han ratificado, como ha subrayado Iglesias, en la valoración de los jueves el aumento de calidad de los ejemplares presentados, y que conformaron el grueso de los más de 1.000 ejemplares de ganado vacuno presentes en la Exposición Ganadera.

La Feria del Sector Agropecuario, por su parte, ha reunido a 202 expositores nacionales e internacionales en casi 20.000 metros cuadrados de superficie, como ha enumerado el presidente de la Salina. Como novedad, se ha estrenado la carpa 'Salamanca en Bandeja', que ha acercado directamente al público los mejores productos de la provincia.

Los expositores comerciales, que con su presencia han ofrecido una imagen muy completa tanto en el pabellón central como zona exterior de maquinaria, han valorado la feria. Como ejemplo, ha dicho Iglesias, uno de ellos ha confirmado en sus propias redes la realización de más de 40 contactos profesionales que, de cerrarse los negocios previstos, superaría los 1,4 millones de euros en volumen de negocio.

'AGROINFLUENCERS'

Asimismo, la feria ha seguido apostando por la participación de agroinfluencers del sector, con la que se pretende atraer a nuevos públicos, especialmente jóvenes y los propios profesionales usuarios de redes, lo que contribuye a modernizar y proyectar la feria.

En este aspecto, en las redes sociales oficiales de la feria se ha generado un impacto de 1,8 millones de visualizaciones, con publicaciones que superaron las 50.000 visitas, solo durante estos cinco días, ha indicado Iglesias.

Además, la feria virtual ha permitido un seguimiento masivo, con más de 5.500 visualizaciones en directo de las subastas, con seguidores de Europa, Iberoamérica y Asia.

Por otra parte, las jornadas profesionales han atraído a profesionales interesados por la situación actual del sector agroganadero a través de sus cerca de sesenta ponencias y charlas, ha añadido.

Iglesias ha destacado cómo Salamaq 25 "se ha desarrollado en un recinto con más y mejores espacios, gracias al estreno del nuevo bulevar del recinto ferial, con zonas verdes y entornos de calidad para animales y visitantes", y ha señalado, además, cómo este bulevar ha servido de escenario para dar a conocer nuevas inversiones para el futuro, "que completarán la renovación integral del recinto y sumará una inversión global de 15 millones de euros, así como la puesta en marcha de la clínica veterinaria en el recinto ferial, dentro del nuevo Grado de Veterinaria que implantará en su Campus la Universidad de Salamanca".

Por último, Iglesias ha concluido que Salamaq 25 ha sido "una feria buena para los intereses de agricultores y ganaderos, útil, popular y con un gran futuro por delante. Salamanca sigue siendo el gran escaparate del campo en España y sur de Europa".