El Salón del Cómic y Manga de CyL recupera su formato habitual los días 12 y 13 de marzo

Ilustradores, guionistas, actores de doblaje y 'cosplayers' acudirán a la cita en la que habrá torneos, videojuegos y presentaciones

VALLADOLID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Salón del Cómic y Manga de Castilla y León recupera su formato habitual en su XVI edición, en la que volverá a la Feria de Valladolid tras pasar en 2021 por la Acera Recoletos de la capital para adaptarse a la situación de pandemia.

Esta nueva edición --organizada por Asofed-- se celebrará los días 12 y 13 de marzo y sus organizadores aspiran a reunir a miles de visitantes como en ediciones previas a la pandemia. En ella, ilustradores, guionistas, actores de doblaje, 'cosplayers' y periodistas especializados se darán cita en el Pabellón 2 de la Feria para participar en las distintas actividades previstas.

El director del Salón y presidente de Asofed, Carlos Ramírez, ha subrayado la programación recupera el tradicional concurso de 'cosplay', que tendrá lugar el domingo 13 de marzo, con su correspondientes desfiles por la Plaza Mayor y sus alrededores, un evento al que ha invitado a participar la concejal de Cultura y Turismo de la capital, Ana Redondo.

Los asistentes podrán participar, además, en torneos y partidas de videojuegos, asistir a presentaciones editoriales y charlas impartidas por profesionales del sector y del cine, así como a concursos y talleres de cultura japonesa.

Precisamente Ana Redondo ha destacado el crecimiento tanto en el número de actividades, como de editoriales o profesionales participantes, mientras que el diputado de Juventud y Deportes de la Diputación de Valladolid, Francisco Javier González, ha defendido esta cita como "uno de los mayores eventos culturales de Castilla y León" que acerca hasta la ciudad del Pisuerga a numerosos aficionados de diversos lugares.

Las propuestas relacionadas con el K-Pop y el 'cosplay', así como las firmas de autores, son las que gozan de una mejor acogida por parte del público, según ha destacado Ramírez, quien ha destacado también el interés por toda la programación relativa a la saga de Star Wars y ha subrayado la "convivencia" que se produce en este encuentro, donde los que acuden para ver alguna de estas ofertas "se quedan" una vez concluida.

AUMENTO DE EXPOSITORES

En esta XVI edición crece el número de expositores hasta rondar los 70, si bien el 95 por ciento de ellos "repite" en este Salón, que incluye un 'Artis Corner' para que artistas de toda España puedan presentar sus trabajos al público general, pero también a profesionales del sector. Esto permitirá aumentar el número de artistas que aprovechen el escaparate de esta cita hasta casi la treintena.

Entre los nombres que se darán cita en la Feria de Valladolid están el autor de 'Martínez el fahca', Joaquim Aubert 'Kim'; Juan Antonio Torres 'El Torres', Laura Pérez Vernetti; la vallisoletana Mónica Lalanda, especialista en medicina gráfica y ganadora del Premio Scheneider, considerado como el Oscar del cómic; el segoviano Andrés Guinaldo; Teresa Castro; Matías López; la ilustradora vallisoletana Henar Torinos, o Alberto Sobrino.

Además, estará David M. Santana, el único actor español que ha participado en la saga de Star Wars, o Sandeep Mohan, quien también ha trabajado en varias películas de la franquicia. De la mano de Juan Villa se llevará a cabo una exposición sobre este universo. También con motivo del 8M habrá otra exposición titulada 'Las mujeres no estamos en venta', basada en la vida de la activista feminista Amelia Tiganus.

Carlos Ramírez ha destacado la "ilusión" y el "sacrificio" con que se ha organizado este salón, que aspira a congregar a entre 8.000 y 11.000 personas, si bien ha reconocido que dadas las circunstancias actuales superar los 8.000 visitantes "ya sería un éxito".

Aunque no hay restricciones de aforo previstas, tanto Ramírez como el director de la Feria, Alberto Alonso, han subrayado que "no se va a regatear esfuerzos en seguridad", para lo que se dispondrá de una mayor superficie que permita mantener las distancias y no se permitirá acceder con comida ajena a los establecimientos oficiales del Salón, en el cual será obligatorio el uso de mascarilla.

RECUPERAR LA NORMALIDAD

Precisamente Alonso ha alabado la valentía de los organizadores por mantener esta cita durante los años de la pandemia y se ha felicitado por poder recuperar "la normalidad del Salón", una cita por la que siente "especial cariño", ya que fue la primera feria que vivió como director de la institución hace ya cuatro años.

Como ha detallado Carlos Ramírez, el cartel anunciador de esta XVI edición es obra de la artista vallisoletana Irene Sangrador Rodríguez, después de ser elegido por un jurado en el que participó Jesús Redondo, uno de los ilustradores del Capitán Trueno.

El XVI Salón del Cómic y Manga de Castilla y León abrirá sus puertas los días 12 y 13 de marzo y las localidades pueden adquirirse a través de la página web de la Feria de Valladolid (entradas.feriavalladolid.com) a un precio diario de seis euros para mayores de ocho años y un euro para menores de ocho. Asimismo, se ofrecen abonos para las dos jornadas al precio de ocho euros.

El Salón del Cómic y Manga, organizado por Asofed, cuenta con el patrocinio de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid. Colaboran con el evento la Diputación de Valladolid, la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid (Sodeva), la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Feria de Valladolid, La 8 de Valladolid, Norma Editorial, Vandal y Libros K Coleccionismo y Mitomanías.