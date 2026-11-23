Ayala, durante la inauguración. - EUROPA PRESS

BURGOS 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Salón del Libro Infantil y Juvenil de Burgos ha abierto este lunes sus puertas en el Fórum Evolución con una instalación temática bautizada como Villacartón, una propuesta que cambia su habitual ubicación de San Juan y que permanecerá abierta al público hasta el próximo 26 de enero y en la que se programa 50 talleres y 30 espectáculos.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha subrayado en la presentación de la actividad que "a esta iniciativa le avalan 19 años" de éxitos y "está concebida para que niños, jóvenes y familias descubran la lectura como un juego y una vía de escape, lejos de la obligación escolar".

La inauguración ha contado con la presencia del director provincial de Educación, José Antonio Antón, y del delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Saiz. También han participado el personal funcionario que ha elaborado la propuesta y otros ediles, más representantes de la empresa que lo ha ejecutado.

Como ha explicado Ayala, Villacartón es "una pequeña ciudad a escala", dotada de "guiños urbanos" como la casa consistorial, la biblioteca, el parque de las letras, una plaza o incluso un cajero y su correspondiente señalización.

La idea, según ha explicado, es que los más pequeños entiendan "cómo funciona una ciudad, jueguen a ser mayores y se asomen a otras realidades a través de los libros". Al frente del recorrido estarán dos personajes, el niño Piti y su gato Cartonete, que acompañarán a los visitantes en las distintas propuestas previstas durante los próximos meses.

La programación reúne 50 talleres creativos, 30 funciones y espectáculos, visitas teatralizadas y actividades pensadas para fomentar el encuentro entre distintas generaciones.

Los centros educativos volverán a tener un papel destacado: las 180 visitas escolares programadas agotaron sus plazas en apenas unos minutos, un respaldo que, a juicio de los impulsores de la muestra, se apoya también en su carácter temporal dentro del calendario anual.