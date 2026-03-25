San Esteban de Gormaz y Almazán (Soria) licitan obras para reparar daños por causas meteorológicas

SORIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos sorianos de San Esteban de Gormaz y Almazán han sacado a licitación nuevas actuaciones para reparar daños en infraestructuras urbanas tras varios episodios meteorológicos adversos.

En concreto, el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz ha licitado la consolidación del terreno y la reposición de pavimentos en la calle Las Bodegas, con un presupuesto de 288.345 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Por su parte, Almazán ha licitado obras de asfaltado para reparar daños en calzadas de varias vías públicas del municipio, con un presupuesto de 220.500 euros y un plazo de ejecución previsto entre mayo y julio de este año, han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

En el caso de San Esteban de Gormaz, la documentación del expediente recoge de forma expresa la cofinanciación de la actuación por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La memoria justificativa fija para el proyecto una aportación estatal de 157.679 euros, cantidad que coincide con una de las subvenciones asignadas oficialmente al Ayuntamiento en la resolución estatal dictada en aplicación de la Orden HAP/196/2015, que prevé ayudas del 50 por ciento del coste subvencionable para los proyectos aprobados.

INTERVENCIÓN

La actuación responde a un problema de asentamiento anómalo de la calzada y de desplazamiento del muro de contención en la calle Las Bodegas, una zona en la que confluyen humedad elevada del terreno y la existencia de antiguas bodegas subterráneas.

El proyecto prevé la retirada de los pavimentos actuales, la ejecución de una pantalla de micropilotes, la construcción de un nuevo muro de contención, la instalación de drenajes y la reposición final de pavimentos y recogida de aguas superficiales, con el fin de estabilizar el vial y evitar nuevos daños.

En Almazán, el pliego técnico vincula la actuación a los daños sufridos en la red viaria local tras los episodios continuados de tormenta e inundación registrados en enero y febrero de 2026.

El documento sitúa el origen de los desperfectos en la afección del Duero a las zonas próximas al río y al área industrial inundable, junto al ascenso de humedad en las capas inferiores del firme y a los efectos posteriores del hielo. Ese mismo pliego señala que se trata de uno de los episodios incluidos en la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil aprobada por el Consejo de Ministros el 10 de febrero de 2026.

Las obras previstas en Almazán consisten, de forma general, en el fresado de la capa de rodadura y su posterior asfaltado, además de la regularización de la rasante, el tratamiento de baches y la adaptación de tapas, registros y arquetas para devolver a las calles afectadas unas condiciones adecuadas de seguridad y uso.