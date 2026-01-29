San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos (León) ponen a disposición de los usuarios más de 21 kilómetros esquiables

Imagen de la Estación Invernal de San Isidro (León), que ofrece 17,5 kilómetros esquiables a los usuarios. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones invernales y de montaña gestionadas por la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, pondrán a disposición de los usuarios más de 21 kilómetros esquiables durante este fin de semana, siempre y cuando la climatología lo permita.

Del mismo modo, se prevé que puedan estar operativas un total de 25 pistas y una amplia red de remontes que facilitará el acceso a varios sectores.

En la estación de San Isidro se encuentran abiertos tres de sus cuatro sectores: Cebolledo, Riopinos y Requejines y 18 pistas de las 35 existentes, lo que supone un total de 17,5 kilómetros esquiables de los 34 que podría poner en servicio la estación. Cinco son verdes, cuatro azules, siete rojas y dos negras.

La estación cuenta, además, con nueve remontes en funcionamiento: cuatro telesillas, un telesquí y cuatro cintas transportadoras. La nieve es de tipo dura y polvo, con espesores que oscilan entre los 40 y los 100 centímetros y desde la estación se advierte que las rachas de viento podrían provocar, por seguridad, paradas intermitentes en el funcionamiento de los remontes.

Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos espera poner a disposición de sus usuarios durante el fin de semana cerca de cuatro kilómetros esquiables con siete pistas abiertas (tres verdes, tres azules y una roja) y cinco remontes en servicio. En lo que respecta a la calidad de la nieve, se prevé que sea de tipo húmeda, con espesores de entre 30 y 110 centímetros.

En San Isidro se pudo inaugurar la temporada el pasado 5 de diciembre, mientras que en Valle Laciana-Leitariegos el estreno se llevó a cabo el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Desde entonces ambas instalaciones han posibilitado la práctica del esquí durante varias jornadas que han permitido acoger ya a un buen número de usuarios pese a cierres puntuales por fuertes rachas de viento.

Como es habitual, antes de visitar las estaciones invernales y de montaña gestionadas por la Diputación de León se recomienda a los usuarios consultar la información actualizada sobre su estado, posibles incidencias y previsiones meteorológicas en la página web oficial www.nieveleon.com