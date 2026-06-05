San Marcos (León) acoge la primera entrega de restos de represaliados que albergó cuando fue campo de concentración

Acto de entrega de los restos de los republicanos asesinados Miguel Carro Llamazares, José Fuertes Martínez, Fernando Blanco Sandoval y Mariano López López, en el Parador San Marcos de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parador de San Marcos de León ha acogido este viernes el acto de entrega de los restos de cuatro republicanos que pasaron por sus instalaciones como detenidos cuando fue campo de concentración y que fueron asesinados en Mansilla de las Mulas.

El acto, organizado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), ha tenido lugar en la Sala Quevedo y ha contado con familiares de los cuatro asesinados: Miguel Carro Llamazares, José Fuertes Martínez, Fernando Blanco Sandoval y Mariano López López.

El encuentro ha servido para "dignificar" a los asesinados y reivindicar la vida de cuatro familias después de ser "borrada" de la historia durante décadas, según ha explicado el presidente de la ARMH, Emilio Silva.

Además, ha señalado, se realiza en el lugar en el que miles de presos fueron ilegalmente detenidos durante el franquismo y de donde eran sacados para ser asesinados. "Como estas cuatro personas, que fueron asesinadas en Mansilla, hubo cientos de civiles en los alrededores de León que estaban aquí detenidos", ha puntualizado.

"MIEDO, INQUIETUD, RABIA Y RECHAZO"

Por ello, las familias de los asesinados acuden con "miedo, inquietud, rabia y rechazo" que han acumulado durante muchos hacia este lugar. "Aquí ocurrieron cosas terribles y es un lugar perfecto para reivindicar la vida de estas familias que fue muy dura a partir de los asesinatos; que ha sido borrada de la historia", ha apostillado.

Al respecto se ha referido a uno de los asesinados, Miguel Carro Llamazares, representante de UGT y un concejal socialista "muy querido" en el Ayuntamiento de León (1914), que "no tiene ni un espacio público dedicado a él". Carro fue candidato del PSOE por León en las elecciones generales de 1933 (sin resultar elegido) y, al triunfar el golpe de Estado de julio de 1936 fue detenido para posteriormente ser fusilado a los 60 años el 18 de diciembre de ese mismo año.

"Si hubiera sido una víctima del terrorismo tendría quizá una escultura en esta ciudad, hoy no tiene ni una calle, pero este reconocimiento público es para darle las gracias a todas estas personas que quisieron parar un golpe de Estado y quisieron evitar que muchos de los que nacimos en dictadura no hubiéramos nacido en una dictadura", ha subrayado.

"TENEMOS UNA GRAN DEUDA"

Por este motivo, ha expresado su agradecimiento para todas las personas que padecieron las represalias del franquismo; "miles de hombres y mujeres que soñaron con que un día las personas pudiéramos hablar con libertad en este país". Al mismo tiempo, ha lamentado que los "padres" de estos derechos estén en cunetas, desaparecidos y no en los "lugares de referencia donde deberían estar". "Tenemos una gran deuda con estas personas", ha incidido.

Por su parte, Yolanda Menéndez Robles, bisnieta de Miguel Carro Llamazares, en representación de las familias de los asesinados que han protagonizado el acto, ha expresado que este reconocimiento después de tantos años supone para los familiares algo "excepcional".

"MEMORIA Y DIGNIDAD"

Durante el acto, ha relatado, se ha encontrado con otros descendientes de Carro que también son su familia, pero que hasta ahora no conocía, por lo que este reconocimiento es "doblemente importante" para ella, al suponer la "recuperación" de Miguel Carro Llamazares, pero también por el hecho de "encontrar a esta familia" que no tenía antes. "En estos procesos se recuperan no solo unos restos físicos, sino también una memoria y una dignidad", ha subrayado.

Al respecto, ha destacado que el acto supone una "dignificación" de los asesinados. "Ya sé que no se va a poder recuperar tanta infamia como sucedió, pero bueno, digamos que nosotros nos quedamos más tranquilos", ha apuntado y ha manifestado la importancia de que los restos de los asesinados puedan "descansar" con su familia y que los ciudadanos de León puedan, si lo desean, visitar su tumba y recordarlos.

En el acto se ha hecho entrega de los restos de Miguel Carro Llamazares, José Fuertes Martínez, Fernando Blanco Sandoval y Mariano López López. También se ha escuchado un audio de Albina Pérez en el que narra lo que vio cuando entró en el campo de concentración de San Marcos en 1936, con 11 años, para llevar un bocadillo a su padre, que estaba preso y se ha proyectado un vídeo del periodista Carlos Hernández, que publicó varios libros relacionados con los represaliados de la dictadura franquista y falleció hace unos meses.