Sánchez critica la "oposición destructiva" de PP y Vox por su rechazo al escudo social: "El bloque que bloquea derechos"

BURGOS 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha criticado la "oposición absolutamente" destructiva del PP y Vox tras su "grave" rechazo al decreto de escudo social que incluía la exención del IRPF de las ayudas por daños personales provocados por los incendios forestales.

"Yo entiendo que en el juego democrático tiene que haber un Gobierno y una oposición, que está para criticar -- no para insultar--, eso lo entendemos todos, pero lo que ha pasado hoy es muy grave", ha señalado el jefe del Ejecutivo central en un acto en Burgos en el que ha arropado al candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en el marco del inicio de la campaña de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

En este sentido, ha censurado que la "ultraderecha" de Vox haya votado en contra de revalorizar las pensiones y que este mismo partido y el PP de "Mañueco y de Feijóo" han rechazo el escudo social que incluía la cita exención para los damnificados por los incendios.

"Son el bloque que bloquea derechos", ha advertido Sánchez en este sentido, al tiempo que ha situado al PSOE como "garantía de avances" en los mismos y ha advertido de que los 'populares' han emitido este voto en contra aún después de "no cuidar el monte" ni tener "bomberos forestales preparados ni equipados en el número suficiente" el pasado verano en los incendios que asolaron a Castilla y León.