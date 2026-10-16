Sanchidrián destaca la alianza entre administraciones, empresas y operadores para impulsar el Puerto Seco de Salamanca

La consejera junto a los organizadores y participantes en la jornada sonre el Puerto Seco de Salamanca. - JCYL

SALAMANCA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e IA de la Junta, Cristina Sanchidrián, ha destacado la alianza entre administraciones, empresas y operadores para impulsar una estrategia logística autonómica que aproveche la intermodalidad, los grandes corredores europeos de transporte "y otros con gran potencial", como la Ruta de la Plata, para generar oportunidades económicas de internacionalización "desde el Puerto Seco de Salamanca".

Así lo ha aseverado la consejera durante su participación en una jornada de trabajo organizada por el periódico 'La Gaceta de Salamanca' sobre el Puerto Seco en la que han participado representantes de la Junta, Ayuntamiento, Diputación y grandes empresas salmantinas.

Todo apunta a que el puente seco de Salamanca comience su actividad en el primer trimestre del año 2027 como plataforma intermodal para el intercambio de mercancías del transporte ferroviario.

El objetivo es situar la capital salmantina como un punto estratégico de conexión entre Castilla y León, Portugal y los grandes puertos de la fachada atlántica, especialmente Aveiro y Leixões.

El Puerto Seco puede suponer un impulso para la creación de empleo, la atracción de inversiones, la mejora de la competitividad logística y la conexión de Salamanca con los principales corredores europeos.