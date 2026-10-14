Sanidad y Bienestar Social supera 276 millones en inversión, más de 50 paras los hospitales de Aranda y Palencia

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social dirigida por Alejandro Vázquez contará con una inversión total de 276,86 millones, según refleja el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad, cantidad que absorbe, en su mayor parte, la Atención Especializada con más de 165 millones, más de 50 destinados a los hospitales de Aranda de Duero y Palencia.

En concreto, la Gerencia Regional de Salud dispondrá de un total de 235,48 millones, mientras que la Gerencia de Servicios Sociales manejará una inversión de 34,51 millones. La Secretaría General, con 1,95 millones y la Dirección General de Salud Pública, con 4,91 millones, completan las cuantías destinadas a proyectos de inversión real.

Atención Especializada lleva aparejada en este proyecto una cuantía de 165,86 millones. Entre las inversiones destacan las obras previstas en Aranda de Duero --28,72 millones-- y Palencia --23,02 millones--, además de los 4,58 millones para la Segovia o los 4,02 millones para la nueva unidad de reanimación del Hospital de León.

En Atención Primaria, el proyecto contempla inversiones por un montante de 44,87 millones, con 5,7 millones para el Centro de Salud de Cuéllar en Segovia o los 5,5 para la construcción de Soria Norte y los cerca de tres --2,9 millones-- para el de Venta de Baños (Palencia).

El programa de emergencias sanitarias cuenta con una partida de 550.000 euros, mientras que para investigación aplicada y desarrollo se han consignado 5,77 millones, donde destacan los 3,86 millones de euros en investigación en biomédica y una partida de 420.000 euros para la intensificación de investigadors.

Dentro de esta Consejería, en la Dirección general de Salud Pública --4,91 millones-- se incluyen 2,35 millones para el programa de prevención del cáncer, 1,2 millones euros para el programa de salud materno-infantil y 835.000 para seguridad alimentaria, sanidad ambiental y control laboratoria.

BIENESTAR SOCIAL

En cuanto a la Gerencia de Servicios Sociales, con inversiones globales de 34,51 millones, se destinan 3,07 millones a Atención a Personas con Discapacidad, 609.700 euros para la Centro de Atención de Salamanca y los 10,83 millones en nuevas aplicaciones informáticas para la Administración General de Servicios Sociales.

La mayor partida, 20,60 millones, se destina a Atención a Personas Mayores, donde destacan los 11,5 millones para la Residencia y Centro de Día de Ávila.