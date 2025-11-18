Sanidad publicará en el primer trimestre de 2026 una guía para profesionales sobre atención integral a la mujer

SALAMANCA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha anunciado este martes en Salamanca que en el primer trimestre del año 2026 se va a poner en marcha una nueva guía para profesionales centrada en mejorar la asistencia de las mujeres mayores de 50 años y de 70 años en el marco del Programa de Atención Integral a la Mujer de la Junta de Castilla y León.

Vázquez, que ha inaugurado el 'Encuentro: Salud en Femenino' en la capital salmantina, ha explicado que se trata de dar un paso más en las iniciativas asistenciales y preventivas dirigidas a mujeres mayores de 50 y de 70 años "con el objetivo de avanzar en la detección precoz de problemas de salud en el ámbito cardiovascular, ginecológico, cognitivo, emocional y otros factores que afectan al bienestar físico y mental".

La nueva guía asistencial para profesionales se centrará, como ha añadido Vázquez, en la atención integral a la mujer, y coordinará la cartera de servicios de Atención Primaria con la de los hospitales.

En cuanto a la web, dispondrá de contenidos específicos para pacientes como vídeos elaborados por profesionales sobre diversas materias de interés (píldoras informativas).

El consejero también ha anunciado que se pondrán en marcha de forma inminente dos nuevos programas disponibles en la Escuela de Pacientes de Castilla y León. El primero de ellos será 'Mujer Activa', con actividades formativas y materiales educativos especialmente dirigidos a las mujeres y sus cuidados, en formato taller y en cada una de las áreas sanitarias.

El segundo será 'Paciente Experto', es decir mujeres expertas o "mentoras de vida", mujeres que han superado enfermedades como el cáncer o la depresión y que ofrecerán acompañamiento voluntario a otras mujeres en procesos similares, siempre bajo la supervisión de profesionales sanitarios.

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Esta iniciativa, ha recordado el consejero de Sanidad, está motivada por el hecho de que Castilla y León es la segunda comunidad más envejecida de España, pero también goza de una de las esperanzas de vida más altas del mundo, con 87,15 años en las mujeres, lo que supera la media española.

Además, la longevidad conlleva que sea la tercera Comunidad con mayor porcentaje de personas con enfermedades crónicas o problemas de salud de larga duración (40,4 por ciento), y la prevalencia de trastornos mentales es superior a la media nacional. El propio consejero ha reconocido que la mujer tiene mayor longevidad que el hombre, "mayor esperanza de vida al nacimiento, pero sin embargo, también se da una paradoja importante, y es que también presenta más años con problemas de salud que pueden ser graves".

A esta realidad se suma la sobrecarga de cuidados, ya que la tasa de excedencias laborales para el cuidado de familiares en Castilla y León recae en un 90,6 por ciento por mujeres. Esta carga física y emocional tiene un impacto directo en la salud y la calidad de vida.

Este plan aborda toda la cartera de servicios dirigida a las mujeres, incluyendo la puesta en marcha de los programas Mujer Activa 50+ y Mujer Activa 70+. Ambos están diseñados para ofrecer contenidos específicos y un abordaje completo de los cambios fisiológicos, los problemas físicos y los malestares emocionales más frecuentes a partir de los 50 años, incorporando además una atención dedicada a las mujeres cuidadoras.

El nuevo programa multidisciplinar para mujeres mayores de 50 años contempla revisiones cardiológicas y ginecológicas, cribados de deterioro cognitivo y alteraciones de la salud emocional, así como la promoción de hábitos saludables en alimentación y ejercicio físico, reforzando también la atención a las cuidadoras.

Para las mujeres mayores de 70, el programa incorpora la valoración de la fragilidad y el riesgo de caídas, el abordaje de aspectos nutricionales y la detección de posibles enfermedades neurológicas, junto con evaluaciones de salud emocional y cribados de deterioro cognitivo. Se realizará un seguimiento estrecho de la pluripatología y la polifarmacia, reforzando igualmente el acompañamiento a las mujeres cuidadoras en estas edades.