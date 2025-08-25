Santonja afronta la reconstrucción de Las Médulas tras el incendio "sin lamentos ni reproches"

LEÓN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte y presidente de la Fundación Las Médulas, Gonzalo Santonja, ha afirmado este lunes que la Junta de Castilla y León afronta la recuperación del paraje Patrimonio de la Humanidad, tras el incendio forestal declarado en Yeres, "sin lamentos ni reproches", y ha defendido que el trabajo conjunto de todas las instituciones será "clave" para garantizar la conservación del bien y fortalecer la resiliencia del territorio.

Santonja ha presidido en la Casa del Parque de Carucedo la reunión extraordinaria del patronato de la Fundación Las Médulas, centrada en abordar la situación de emergencia provocada por las llamas, que han afectado gravemente a los municipios de Borrenes, Carucedo y Puente de Domingo Flórez.

En este marco, el consejero ha insistido en que, ante un "desastre" de estas características, solo cabe "levantarse frente a la adversidad con compromiso y trabajo" y ha remarcado que la Consejería no va a "arrojar ni una astilla al fuego de la gresca política". "La unidad institucional será clave para fortalecer la resiliencia del territorio y acelerar su recuperación", ha aseverado.

En su intervención, Santonja ha detallado que el plan de actuación de la Junta se articula en tres ejes: la recuperación de las zonas forestales y limpieza de áreas quemadas, en coordinación con la Consejería de Medio Ambiente; la restauración de sendas y señalización, que asumirá directamente Cultura; y la reconstrucción de las infraestructuras culturales dañadas, entre ellas el aula arqueológica, el mirador de Orellán, la pasarela de Valiñas o el edificio de acceso a la galería de La Cuevona.

En este sentido, ha anunciado que el aula arqueológica será objeto de un proyecto "completamente nuevo y ambicioso", tras haber quedado destruida por las llamas, y que está prevista una reunión con Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) para coordinar actuaciones, según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press.

Asimismo, Santonja ha informado de que desde el inicio de la crisis se mantiene contacto con Icomos España, el Ministerio de Cultura y la Unesco, así como con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic) y ha aclarado que "no hay ningún informe oficial emitido todavía; lo que ha circulado es un artículo de opinión, muy respetable, pero no un documento del CSIC".

RECUPERACIÓN POST-DESASTRE

Asimismo, ha recordado que se ha convocado al Grupo Autónomo de Expertos, con especialistas de "reconocido prestigio internacional", coordinado desde Presidencia de la Junta de Castilla y León y en el que participarán todas las consejerías implicadas, el Consejo Comarcal del Bierzo, la Universidad de León y entidades asesoras pertinentes, para diseñar un plan de recuperación post-desastre .

El objetivo final, ha concluido Santonja, es "no solo restaurar lo perdido, sino construir un relato renovado que convierta a Las Médulas en un ejemplo internacional de regeneración patrimonial, cohesión territorial y dinamización económica desde el patrimonio cultural".