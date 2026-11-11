De Los Santos asevera que PP "no dará pasos atrás" ni en derechos LGTBI, ni de las mujeres ni en igualdad

De los Santos atiende a los medios en Segovia. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha justificado su visita a Segovia para "quitar el miedo de cara al 29 de noviembre" y ha asegurado que con el Partido Popular "no se darán pasos atrás" en los derechos LGTBI ni en igualdad.

De los Santos ha estado acompañado por los cabezas de lista del PP al Congreso y al Senado , Juanjo Sanz Vitorio y Pablo Pérez.

Sobre la huelga general convocada para este miércoles, De los Santos ha destacado que los sindicatos "llevaban 12 años sin convocar una huelga general" y ha afirmado que se han convertido en "apéndices del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Como contrapunto, se ha referido a la huelga de los maquinistas ferroviarios, que tuvo lugar ayer martes, y que ha calificado de "legítima y necesaria", al tiempo que ha defendido el derecho constitucional a la huelga, pero ha pedido que nadie impida trabajar ni abrir sus negocios a quien lo desee.

De cara al 29 de noviembre, el vicesecretario de Educación e Igualdad ha recordado que ésta ha sido "una legislatura sin un solo proyecto de presupuesto" presentado y "sin respeto a las instituciones".

Sobre las víctimas de los dos accidentes ferroviarios que se han producido en España, en Adamuz en enero y el pasado 28 de octubre de Urda, el responsable del PP ha reprochado que las familias no hayan recibido explicaciones y que Sánchez "no haya querido homenajear a los fallecidos y heridos en la misa funeral celebrada en Toledo".

Por ello, De los Santos se ha mostrado convencido de que los españoles pedirán responsabilidades "en forma de papeleta".

Sobre los motivos de su presencia en Segovia, De los Santos ha explicado que visita la ciudad con frecuencia además de que en esta jornada se va a reunir con quienes "hacen cultura en la ciudad" para conocer sus necesidades e inquietudes.

Asimismo, ha afirmad que Segovia "es extraordinaria por su patrimonio" pero también "en lo espiritual", y así se ha referido a la la creación emergente y el dinamismo cultural segoviano, pero ha incidido en que también ha venido a "quitar el miedo".

Y es que, el vicesecretario de Educación del PP ha criticado que se intente atemorizar a los mayores diciendo que "las pensiones no se revalorizarán" por lo que ha asegurado garantizado a los mayores segovianos, y al conjunto de los españoles, que "se revalorizarán cada año según el IPC si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa".

Al colectivo LGTBI le ha trasladado que no debe tener miedo, porque "no se dará un solo paso atrás en sus derechos" y ha prometido que las mujeres "seguirán en el centro de la acción política", con una lucha denodada por "erradicar la violencia machista y con la igualdad como pilar fundamental".

De los Santos ha concluido que la visita busca "quitar miedos y celebrar que la democracia ofrece cada cuatro años la posibilidad de alternancia en los gobiernos". Ha acusado a determinados personajes de la Moncloa de pretender dificultar ese cambio y ha asegurado que "con más Pedro Sánchez habrá menos democracia".