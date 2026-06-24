Santos renuncia a la militancia en el PSOE y al acta de concejal en Soria para no perjudicar a partido y a Ayuntamiento

La concejal Yolanda Santos en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Soria - EUROPA PRESS

SORIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Medio Ambiente, Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, detenida en la jornada de ayer tras un registro en el Consistorio, ha renunciado a la militancia en el PSOE y al acta para no perjudicar ni al partido y al Ayuntamiento.

Tras quedar en libertad provisional este miércoles, Yolanda Santos ha remitido un comunicado a los medios de comunicación para informar de su renuncia a la militancia en el PSOE y al acta de concejal "desde la responsabilidad personal e institucional" y con el "único objetivo" de no perjudicar ni al Ayuntamiento de Soria ni al Partido Socialista a los que ha agradecido "la confianza" depositada en ella.

"Considero que esta es la decisión más prudente en este momento", ha explicado tras lo que ha querido dejar constancia de que mantiene "plena tranquilidad" y "absoluta confianza" en la justicia, en su trabajo desde el convencimiento de que todo se esclarecerá "con el tiempo y con las garantías que corresponden en un Estado de Derecho".

"Pido igualmente respeto para todas las personas afectadas y para sus familias, así como prudencia a la hora de tratar estas informaciones", ha añadido Santos que ha reiterado su "disposición" a colaborar con todo lo que legalmente proceda". Por último, ha solicitado que se respete el desarrollo de las actuaciones judiciales y el secreto de las mismas, "si así lo determinan las autoridades competentes".