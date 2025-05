Santos (UPL) asegura que hoy en "un día triste" para La Bañeza y se ofrece a sumar para salvar empleos

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPL en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, ha afirmado que este martes, 27 de mayo, es "un día triste" para La Bañeza (León) tras el anuncio del cierre de la planta por parte de la empresa Azucarera y se ha ofrecido a sumar para salvar empleos y para salvar por otro lado el servicio de pediatría en la zona.

Luis Mariano Santos ha cargado también contra lo que ha considerado "un plan orquestado para destrozar" la provincia de León que, según ha recordado, que primero fue León y después Veguellina del Órbigo, y ha lamentado la "permisividad" de la Junta en este caso a los tratados comerciales que no exigen cláusulas espejo.

Este es el principal mensaje que ha trasladado Santos en su cara a cara con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha advertido de que UPL estará "enfrente" si el jefe del Ejecutivo quiere seguir "en su campaña preelectoral de propaganda" sin ser "proactivo", como ha reprochado en este caso concreto.

"No se olvide usted, estaremos enfrente porque a nosotros no nos gustan las fotos como a ustedes", ha insistido Santos al presidente que ha respondido por su parte que son los socios de UPL --el PSOE-- "los que no mueven un dedo para" que, por ejemplo, haya especialistas en la sanidad.

Fernández Mañueco ha asegurado que en cuanto la Junta tuvo conocimiento de la situación de Azucarera se puso a trabajar sobre ello con reuniones de los delegados territoriales con los comités de empresa.

"Hemos pedido a la empresa que reconsidere la situación y hemos pedido a la empresa también que haya una alternativa que garantice dos cosas, el empleo y la actividad económica y la actividad agraria vinculada a la actividad económica", ha asegurado el presidente de la Junta que espera poder reunirse con el Gobierno central para conocer qué planes de futuro tiene y para que ser los máximos garantes de los derechos de los trabajadores.

"Cuando se habla mal del azúcar, como el Gobierno de Sánchez, luego ocurren estas cosas", ha reprochado por otro lado el presidente de la Junta al Ejecutivo central que ha admitido que la política mundial también hace que se complique esta situación.