Sanz Merino resalta iniciativas de la Junta para impulsar la digitalización como herramienta de cohesión y progreso

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, clausura las Jornadas sobre Inteligencia Artificial en la Administración Pública - JCYL

VALLADOLID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha subrayado que la Junta "demuestra con hechos" que la tecnología puede mejorar la vida de las personas con iniciativas como la guía 'Cómo usar la Inteligencia Artificial Generativa en el puesto de trabajo', "pionera" en España, que permiten avanzar en la digitalización como herramienta de cohesión y progreso.

El consejero también se ha referido a los cursos del programa CyL Digital, que cada año ofrecen miles de plazas gratuitas para acercar la formación en nuevas tecnologías a todos los rincones de la Comunidad.

Lo ha hecho en el marco de la clausura este viernes en Valladolid las Jornadas sobre Inteligencia Artificial en la Administración Pública, donde ha puesto en valor la colaboración con la Universidad de Valladolid y el Centro de Inteligencia Artificial, así como la inversión prevista en los Presupuestos de 2026, con 89 millones de euros destinados a impulsar la transformación digital, un 37 % más que en 2024.