Sara Rodríguez, la mejor nota de PAU del distrito UVA: "No me esperaba tanta nota, estoy muy ilusionada por el futuro"

Con un 9,95 en la fase obligatoria, quiere estudiar Medicina y especializarse en cardiología o medicina forense

VALLADOLID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sara Rodríguez, alumna del Colegio Ave María de Valladolid, ha sido la estudiante que ha obtenido la mejor calificación --9,95 sobre 10 puntos-- en la fase obligatoria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) del distrito de la Universidad de Valladolid (UVA). "La verdad es que no me esperaba tanta nota, pensaba que iba a ser un poco peor, pero la verdad es que muy bien", ha expresado.

En declaraciones a Europa Press, Rodríguez ha explicado que ha llevado todo el temario al día durante el curso, si bien la última semana antes de la prueba ordinaria de la PAU se ha repasado todo el contenido académico. "Por lo general he estado muchas horas estudiando así que estoy muy contenta por el resultado en la prueba", ha señalado emocionada.

En relación con su deseo de estudiar Medicina en la Universidad de Valladolid, ha detallado que desde pequeña ha tenido esta vocación, ya que en su familia ha habido algún médico pero no lo ha "tenido claro desde siempre".

También se ha mostrado "muy emocionada" por esta nueva etapa que se abre en su carrera académica tras haber obtenido la mejor nota de la prueba en el distrito de la UVA: "Ahora casi no me ha dado tiempo de ser consciente del resultado pero se lo he dicho a mis amigos más cercanos y familiares y están todos muy contentos".

Sobre sus impresiones durante la realización de los exámenes, ha reconocido que algunas pruebas se dieron mejor que otras, pero en general las sensaciones "fueron buenas". "Llevaba todos los exámenes bastante bien pero el de química fue el más rarillo", ha comentado, al tiempo que ha indicado que el que mejor la salió fue el de filosofía.