Satse critica que las enfermeras y fisioterapeutas de CyL vuelvan a ver recortada su paga extra en 350 euros de media

VALLADOLID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería Satse de Castilla y León ha criticado qeu las enfermeras y los fisioterapeutas de la Comunidad vuelvan este año a ver "recortada" su paga extra de Navidad en un 27 por ciento, una media de 350 euros, algo que ocurre desde hace 15 años.

"Una vez más van a sufrir una 'amputación' de su extra sin que este recorte, de un 27 por ciento, siga teniendo lógica ni argumento que lo sustente", ha asegurado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press.

Satse ha recordado que en junio ya convocó concentraciones en todas las provincias para exigir la recuperación del importe íntegro de las pagas extraordinarias.

Bajo el lema, 'De nuestra extra, que no se coman ni un euro', se pretendía no solo denunciar esta situación injusta, sino también poner sobre la mesa que hay varias promociones de enfermeras y fisioterapeutas que jamás han cobrado una paga extraordinaria completa, ha explicado.

El sindicato ha incidido en que estos profesionales sanitarios llevan más de 15 años sufriendo el recorte de cada una de sus pagas extraordinarias por una decisión impuesta por el Gobierno central de aquella época.

Satse ha afirmado que esta situación "no tiene ninguna lógica ni argumento que lo sustente" salvo la "cerrazón" del actual Ejecutivo a posibilitar que recuperen un concepto retributivo sin recortes que les corresponde.

El sindicato ha aclarado que lleva denunciando esta cuestión desde hace años, ya que en cada una de las pagas extraordinarias el recorte impuesto por el Gobierno asciende a 321 euros, en caso de tener un trienio trabajado, y más de 366 euros si la enfermera o fisioterapeuta lleva trabajando desde hace 15 años. En total son 31 las pagas que no han podido cobrar en su totalidad.

El objetivo de Satse es que en la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado se incluya la recuperación del importe íntegro de las pagas extraordinarias.

MOVILIZACIONES

El sindicato también ha subrayado que el Gobierno, además, vulnera el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y el Estatuto Básico del Empleado Público, que establecen que el sueldo base y trienios de las pagas extras deben tener un importe igual al de una paga mensual.

La organización sindical recalca que no puede volver a producirse una prórroga de las cuentas generales del Estado e insiste en que se tiene que aprobar "cuanto antes" una Ley que incluya la recuperación del importe íntegro de las pagas extraordinarias a enfermeras, fisioterapeutas y al resto del personal del sector público.

En esta línea, ha advertido que, en caso contrario, "la presión y movilizaciones continuarán hasta que se acabe con una situación que, además, ha agravado la permanente pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los trabajadores del sector público a lo largo de los últimos años" y que estima que llega hasta el 40 por ciento.