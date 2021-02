Fernández compara a Igea con "el Mouriño de la política" y ve a Amigo en "los mundos de Yupi"

VALLADOLID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario Secretaría de Empleo, Política Institucional y Diálogo Social de CCOO en Castilla y León, Saturnino Fernández, ha cargado este lunes contra el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, de Ciudadanos, a quien ha comparado con "el Mouriño de la política" y al que ha acusado de estar "complicando mucho" las relaciones laborales en la Comunidad Autónoma a lo que ha añadido la "falta de madurez" de la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, a la que ha acusado de vivir en "los mundos de Yupi".

Saturnino Fernández ha ido más allá en sus críticas a Igea a quien ha comparado con la historia de "La cizaña" de Astérix y Obélix con la particularidad, en el caso de los populares libros, de que esas historias son divertidas a diferencia, a su juicio, de lo que está pasando con la deriva del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León, el Serla.

"No estamos negociando", ha advertido el sindicalista que ha sido el encargado de cerrar las conclusiones del Seminario Online '25 años de Solución Autónoma de conflictos laborales' organizado por el CES que fue inaugurado el pasado lunes por la consejera de Empleo y clausurado hoy por el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Antonio Bartolemé, a quien Fernández ha reprochado las "muy duras condiciones" que ha planteado la Junta en el seno del patronato de la Fundación Serla, ante lo que ha sido convenido por el presidente del CES, Enrique Cabero, que ha recordado que el seminario era de carácter técnico.

"Es la realidad, o corrige la posición y empezamos a negociar, porque la propuesta que no tiene sentido, o estamos en 'stand by', en tiempo de prórroga hasta que haya un nuevo Gobierno que venga a cumplir los acuerdos porque esto no tiene salida", ha sentenciado Fernández que ha advertido de que el perjudicado de esta situación "sin salida" en "mitad de un partido" es el propio servicio de intermediación laboral que, en el caso de la oficina de Valladolid está "colapsado".

Dicho esto, se ha reafirmado en la disposición de los agentes económicos y sociales a "pelear" por el cumplimiento de los acuerdos firmados con el anterior Ejecutivo de Juan Vicente Herrera y ha insistido en que acudirán a los tribunales para que el Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos respecte esos acuerdos de modo que el servicio público de intermediación laboral pueda cumplir su misión.

"Ojalá cambie de opinión y vuelva a la normalidad estatal y de todas las comunidades autónomas", ha concluido Fernández en sintonía con las afirmaciones de Evelio Angulo, de UGT, que ha recordado que quienes juegan con fuego "a veces se queman", de David Esteban, de CEOECyL, para quien las "frases en positivo y de aliento" pronunciadas el pasado día 8 por la consejera y esta lunes por el director general van en contra de las verdaderas pretensiones privatizadoras de la Junta.

Por su parte, el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales se ha reafirmado en este foro en que la oferta de diálogo de la Junta sobre el funcionamiento del Serla y su extensión por el territorio es "sincera" y "constructiva" y se ha mostrado convencido de que llegará a buen puerto en el marco del Diálogo Social en el objetivo último de seguir modernizando las relaciones laborales.

"El acuerdo llegará", ha insistido Bartolomé quien se ha reafirmado que la voluntad de diálogo de hace 25 años es "exactamente igual" para añadir en que los todos los integrantes del Serla deben ser conscientes de que se ha llegado a una situación en la que hay que ser capaces de "generar valor", a lo que ha añadido la necesidad de evitar duplicidades y de conseguir ser eficaces y eficientes.

El director general ha situado esa capacidad de generar valor para los trabajadores y para las empresas de Castilla y León en la gestión de los conflictos laborales de carácter colectivo por los "éxitos" consechados en los últimos años. "Es el momento de continuar e, incluso, de ampliar las competencias de la Fundación a otras cuestiones relacionadas con los conflictos colectivos", ha defendido Bartolomé que no ha dudado al afirmar que la reciente firma del sexto acuerdo de resolución de conflictos a nivel nacional abre posibilidades para profundizar en la gestión de este tipo de conflictos en la Comunidad.

Entre ellas ha citado la posibilidad de impulsar la negociación colectiva para estimular la actividad del negociador y el desarrollo de sus competencias, fomentar la mediación preventiva de los conflictos colectivos o abordar aspectos relativos a la formación, como han planteado este mismo lunes algunos de los ponentes en este seminario en el que han intervenido Juan José Fernández Domínguez, Rafael Sastre y Laurentino Dueñas, catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de las universidades de León, Salamanca y Valladolid, respectivamente, además de María Concepción Gil Blanco, gerente-secretaria técnica de la Fundación Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

Por su parte, el director del SERLA, Julio Cordero, encargado de moderar la mesa redonda online ha aprovechado sus diferentes intervenciones para agradecer la dedicación de los trabajadores de la oficina del Servicio de Relaciones Laborales de Valladolid que, según ha añadido Evelio Angulo, "se están dejando la piel".

Entre las principales aportaciones de los intervinientes en este seminario en el que han reflexionado sobre el presente y el futuro del sistema de solución autónoma

de conflictos y sobre los nuevos retos frente a la gestión de los cambios y el desarrollo equilibrado del marco sociolaboral destaca la conveniencia de conseguir ser proactivos de modo que la mediación abandones su carácter de servicio paliativo para pasar a ser preventiva, previa y continuada y acompañe toda la dinámica de las relaciones laborales, no sólo al final.

Para el catedrático Fernández Domínguez las "claves" están en conseguir un plan negociado previo y en dotarse de mediadores o árbitros "con mayor disponibilidad" a lo que ha añadido la necesidad de ser "un poco más selectivos" en los conflictos individuales, con el modelo "absolutamente ejemplarizante" de Navarra, para evitar que el modelo caiga por sí mismo.

El catedrático Sastre Ibareche ha pedido al Serla que "recupere la costumbre" de facilitar datos y estadísticas en su página web, donde no consta la actividad de 2020, y ha hecho especial hincapié en la necesidad de potenciar los acuerdos de adhesión al sistema por parte de las propias partes implicadas y de la administración mientras que Laurentino Dueñas ha reivindicado la capacidad de la negociación colectiva para llegar "a donde quiera" para advertir de que no se puede funcionar sin financiación a través del Serla.

"El sistema funciona, lo hace bien, tiene buena prensa y más por quien lo utiliza", ha sentenciado en un llamamiento a la necesidad de "mimar" la figura del mediador en su labor de sentar a las partes y se ha mostrado a favor "en parte" de facilitar la mediación unipersonal de los acuerdos ya que también ha defendido la colegiada.