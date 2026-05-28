SCP se descuelga de la firma del convenio de Renault por salarios o la falta de bloqueo "real" a los sábados de trabajo

Concentración de los trabajadores de Renault en la factoría de Valladolid para pedir la vuelta a las negociaciones del convenio. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP) se ha descolgado del preacuerdo alcanzado con Renault y finalmente ha decidido no firmar el convenio colectivo para los próximos años, principalmente por las condiciones salariales, entre otras razones.

La delegada del SCP, Susana Cocho, ha explicado que el preacuerdo daba la posibilidad de "evaluar y meditar" sobre cada una de las líneas que ha propuesto la empresa sin tomar decisiones "precipitadas" y tener el tiempo necesario para analizar cada una de sus propuestas, que se han abordado en el pleno de la organización, donde se ha obtenido "por mayoría" un "no" a la firma del convenio.

"Este no a la firma de convenio principalmente ha sido por salario, no tenemos una ganancia de poder adquisitivo", ha explicado Cocho, quien ha concretado que se elimina de las condiciones de la empresa la contribución individual, "que es una prima para todos los trabajadores de Renault".

Además, ha asegurado que "no existe un bloqueo real" a las peticiones de los sábados de trabajo y ha recordado que se reivindicaba un máximo de diez sábados trabajados al año, pero la empresa no da un foro para hablar de las condiciones tanto salariales como laborales.

"No existe algo concreto, se queda solamente en buenas intenciones por parte de la empresa, por todas estas razones decidimos un no a la firma de convenio", ha reiterado la delegada del sindicato.