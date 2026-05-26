Secretario de Estado de Educación ve en el programa eTwinning "motor de innovación e internacionalización educativa"

Un momento de la entrega de galardones. - MINISTERIO EDUCACIÓN

SEGOVIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha destacado que el programa eTwinning de la Comisión Europea es "motor de innovación, colaboración e internacionalización educativa".

Lo ha hecho durante el acto de entrega de los Premios Nacionales eTwinning 2026, organizados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en el Teatro Juan Bravo de Segovia, que se han otorgado a diez proyectos desarrollados por 29 docentes españoles pertenecientes a 15 centros educativos de distintas comunidades autónomas, en colaboración con centros escolares de numerosos países europeos como Lituania, Alemania, Portugal, Grecia, Polonia o Italia.

Los proyectos galardonados se han llevado a cabo dentro de eTwinning, un programa impulsado por la Comisión Europea desde 2005 que fomenta la colaboración entre centros educativos de distintos países a través de una plataforma virtual y del uso de distintas herramientas web, señala el Ministerio a través de un comunicado.

En España, el programa cuenta actualmente con más de 35.000 docentes registrados, 10.000 centros educativos participantes y más de 35.000 proyectos desarrollados.

Los Premios Nacionales eTwinning reconocen anualmente la calidad pedagógica, la innovación metodológica, la integración curricular, el trabajo colaborativo y el uso creativo de las tecnologías en proyectos desarrollados en todas las etapas educativas, desde Educación Infantil hasta Formación Profesional.

En esta edición se han presentado 157 proyectos desarrollados durante el curso 2024-2025. Los proyectos premiados abordan temáticas diversas relacionadas con la sostenibilidad, la ciudadanía europea, la convivencia y cultura de paz, el patrimonio cultural, el bienestar emocional o el aprendizaje creativo de lenguas y competencias digitales.

Además se ha incorporado una nueva categoría destinada a proyectos desarrollados conjuntamente en el marco de eTwinning y Erasmus+, reforzando así las sinergias entre ambas iniciativas europeas y el impulso a la internacionalización de los centros educativos.

El acto, organizado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (Intef), ha contado también con la participación de su director, Julio Albalad Gimeno, quien ha subrayado la contribución de eTwinning al "fortalecimiento de la competencia digital docente y a la internacionalización de los centros educativos".

Los docentes galardonados, además del reconocimiento institucional recibido durante la ceremonia nacional, participan en una actividad formativa internacional en el Future Classroom Lab de Bruselas y una visita al Parlamento Europeo y a la Casa de la Historia Europea, experiencias orientadas a seguir impulsando el intercambio de buenas prácticas y la dimensión europea de la educación, concluye el comunicado.