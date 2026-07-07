La sede en Valladolid de la Delegación de la ONCE CyL obtiene la máxima calificación en sostenibilidad SOSTENIBILIDAD

La sede en Valladolid de la Delegación de la ONCE CyL obtiene la máxima calificación en sostenibilidad . - ONCE CYL

VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva sede de la Delegación Territorial de la ONCE en Castilla y León, en Valladolid, ha obtenido la certificación BREEAM ES Nueva Construcción con la calificación Excepcional, el máximo nivel de reconocimiento del esquema de certificación de edificios de nueva construcción de BREEAM en España.

La evaluación, realizada por la Asesora BREEAM Ana Blasco, de Vireo, acredita el elevado desempeño del edificio en materia de sostenibilidad tras analizar aspectos relacionados con la gestión de obra, la salud y el bienestar de los ocupantes, el ahorro energético, el grado de accesibilidad, el consumo de agua, los materiales utilizados, la gestión de los residuos, la biodiversidad del entorno, la contaminación producida y el grado de innovación.

La entrega oficial de la placa acreditativa de la certificación tuvo lugar en las propias instalaciones de la delegación. Como muestra del compromiso compartido con la accesibilidad y la inclusión, la placa incorpora también su identificación en sistema Braille, permitiendo que la información sobre la certificación sea legible para todas las personas.

El edificio destaca por su elevado rendimiento ambiental, con importantes mejoras respecto a un edificio normativo que se traducen en una reducción del 54 % de la demanda energética, un 84,6 % menos de consumo de energía primaria, una disminución del 89 % de las emisiones de CO2 y un ahorro del 60 % en el consumo de agua.

Además, durante la fase de construcción se recuperó el 99,96 % de los residuos generados, muy por encima de la media nacional. Estos resultados son fruto de la incorporación de numerosas estrategias de sostenibilidad en el diseño, la construcción y la operación del edificio.

El delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, remarca la importancia de la obtención del máximo estándar de sostenibilidad ambiental BREEAM Excepcional que se puede conseguir en España y, en este caso, por primera vez para un edificio de la ONCE a nivel estatal.

A su vez, pone en valor la firme decisión de la institución que representa en su "compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 y hace hincapié en cómo las instituciones y empresas de este país deben de alzar su mirada hacia horizontes que van más allá de la responsabilidad social corporativa (RSC), comprometiéndose con los valores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), que se centran en la medición y cuantificación del impacto de una empresa en términos de sostenibilidad, respecto de la actividad que esta realiza.

La asesora BREEAM de Vireo, Ana Blasco, ha añadido que "la visión de la propiedad, el compromiso de la unidad de obras, el excelente trabajo del equipo de diseño, la implicación de una constructora alineada con los objetivos del proyecto y una eficaz dirección y gestión de proyecto han hecho posible alcanzar este hito. Más allá de la certificación obtenida, este proyecto pone de manifiesto que la excelencia en sostenibilidad nace de la colaboración entre todos los agentes implicados".

Por su parte, Jacobo Molina, responsable de Comunicación de BREEAM ES, destaca que "la ONCE es un referente internacional y realizan una labor social fundamental. Con la certificación de su Delegación Territorial en Castilla y León, la ONCE no solo ratifica su compromiso social, sino que demuestra su esfuerzo por trasladar ese mismo compromiso hacia el medioambiente y una construcción sostenible. Alcanzar la calificación BREEAM Excepcional exige un gran esfuerzo, pero ejemplifica cómo la incorporación de criterios sostenibles desde las primeras fases del proyecto permite reducir el impacto ambiental del edificio, optimizar el uso de los recursos y mejorar el bienestar de sus usuarios".