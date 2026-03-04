'Segovia con Alma' propone un recorrido espiritual con el Año Jubilar de San Juan de la Cruz como eje principal

La concejal de Turismo, May Escobar, con el historiador Bonifacio Bartolomé. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición del ciclo 'Segovia con Alma', iniciativa cultural y patrimonial del Ayuntamiento, tendrá como eje central el Año Jubilar de San Juan de la Cruz y plantea once visitas.

La concejala de Turismo, May Escobar, ha presentado el evento, que cuenta con el respaldo de la Catedral y la Diócesis de Segovia y se basa en la apertura de templos y espacios de gran valor simbólico que, en ocasiones, permanecen fuera de las rutas turísticas convencionales.

Con una periodicidad mensual, expertos en distintas áreas guiarán a los participantes por conventos, iglesias y barrios históricos, describiendo tamto la arquitectura como la memoria viva y las tradiciones que han moldeado la identidad de la ciudad, apoyadas en el contexto del entorno.

La edición de 2026 se apoya de forma nuclear en la figura de San Juan de la Cruz. El santo carmelita mantuvo un vínculo estrecho con Segovia, ciudad donde residió durante tres años y donde fundó la comunidad de los Carmelitas Descalzos. Su huella, que abarca de lo místico a lo literario, será recordada a lo largo del Año Jubilar como una invitación a redescubrir los lugares que marcaron su estancia, señala el Consistorio a través de un comunicado.

El programa se inicia el domingo, 8 de marzo, con una visita centrada en la Semana Santa y los Carmelitas. El Padre Salvador Ros, experto en teología espiritual, dirigirá un recorrido por las estaciones del Vía Crucis en la Huerta del Convento de San Juan de la Cruz, un entorno fundado por el místico, que cobra especial significado en estas fechas.

El ciclo se desarrolla también en otras zonas de la ciudad. El 25 de abril, la arqueóloga Isabel Marqués trasladará la atención al antiguo arrabal de San Marcos. En mayo, el protagonismo pasará al barrio del Cristo del Mercado, de tradición comercial y gran devoción, como explicará el historiador Alberto Herreras.

En junio hay dos citas. El día 4, personal de Cáritas y un guía oficial mostrarán el Convento de San Juan de Dios, antiguo hospital del siglo XVI que hoy cumple funciones sociales. El 6 de junio, el doctor en Historia Medieval Bonifacio Bartolomé presentará un monográfico sobre la iglesia del Corpus Christi, la antigua Sinagoga Mayor, con una visita guiada al templo.

El 8 de agosto, Esther Bermejo acercará a los asistentes a la Cueva de Santo Domingo, lugar donde la tradición sitúa la estancia de Santo Domingo de Guzmán en 1219. El 30 de agosto será la visita al Santuario de la Fuencisla, con la guía y camarera de la Virgen, Marta Rueda.

En otoño, el 10 de octubre, el historiador José María Rubio guiará la ruta de Santa Teresa de Jesús por los espacios más destacados de su paso por la ciudad. El 23 de ese mes la historiadora Mercedes Sanz de Andrés explicará en la Catedral el traslado de los restos de San Frutos, patrón de Segovia, desde la antigua seo hasta la actual.

El ciclo se cerrará en diciembre con una ruta literaria y espiritual sobre San Juan de la Cruz el día 12, dirigida por el catedrático Jesús Pastor, y una visita el día 19 dedicada a la iconografía de los 'niños Jesús' en la Catedral, analizando su simbolismo artístico en vísperas de la Navidad.

Las entradas para participar están disponibles a un precio general de 15 euros, a través de la web oficial de Turismo de Segovia y en sus centros gestionados.