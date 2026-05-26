'Segovia Educa en Verde' celebra su décima edición el 6 dejunio con actividades ambientales en el Jardín Botánico

El coordinador Alberto Díez y el concejal Gabriel Cobos, durante la presentación del programa. - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha anunciado la celebración del décimo aniversario del programa municipal de educación ambiental 'Segovia Educa en Verde' con una jornada especial que tendrá lugar el sábado 6 de junio, en el Jardín Botánico de Segovia --Centro de Biodiversidad Urbana-- que incluirá talleres, exposiciones y otras actividades ambientales.

El concejal de Sostenibilidad Ambiental, Gabriel Cobos, acompañado por el coordinador del programa, Alberto Díez, han dado detalles de un programa que ha desarrollado cerca de 3.000 actividades de educación ambiental a lo largo de sus diez años de trayectoria, en las que han participado más de 42.000 personas.

El programa comenzó en 2016 y ha mantenido su programación trimestral estacional -invierno, primavera, verano y otoño-, dirigida a centros educativos, familias y público en general, con talleres y campamentos en periodos vacacionales como verano, Navidad y Semana Santa.

La jornada conmemorativa ha diseñado varios espacios temáticos bajo el concepto de 'rincones del recuerdo'. El primero de ellos, 'Intervenciones en la ciudad', ha agrupado proyectos y acciones de la última década a través de paneles, materiales divulgativos y elementos visuales, incluyendo una muestra de cajas nido instaladas en distintos puntos de la ciudad junto con información sobre las especies de aves que las ocupan.

El programa ha incorporado un 'bosque de los recuerdos', un espacio de reconocimiento a las asociaciones, familias, centros educativos y entidades colaboradoras que han formado parte del programa a lo largo de este periodo.

Una instalación fotográfica ha servido de soporte para simbolizar la red de participación que ha sustentado el crecimiento de la iniciativa. A ello se ha sumado el 'paseo del tiempo', donde se ha expondrá cartelería histórica que permite un recorrido visual por los momentos más representativos de la trayectoria del programa.

Entre las actividades participativas destaca el 'Mapa emocional de la ciudad', una dinámica abierta en la que los asistentes podrán señalar lugares de Segovia vinculados a recuerdos y experiencias relacionadas con la naturaleza y la sostenibilidad. Las aportaciones quedarán reflejadas en un mapa colectivo que mostrará el vínculo de la ciudadanía con su entorno.

La jornada ha reservado también un espacio para una 'Cápsula del tiempo', en la que participantes de todas las edades podrán depositar mensajes, deseos y compromisos medioambientales con la intención de abrirla en 2036, coincidiendo con el vigésimo aniversario del programa.