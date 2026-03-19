'Segovia Educa En Verde' Invita A Escolares A Recorrer Caminos Históricos Para Celebrar El Día De Las Vías Pecuarias. - SEGOVIA EDUCA EN VERDE

SEGOVIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa municipal 'Segovia Educa en Verde', en colaboración con Asaja Segovia, celebrará el próximo 25 de marzo el Día de las Vías Pecuarias y Caminos Públicos 2026 con una jornada festiva en la Dehesa del Alto Clamores en la que se invita a centros educativos y colectivos de la ciudad a acudir hasta este enclave a través de la vía pecuaria más cercana a su ubicación, para recorrer estos caminos históricos.

La organización anima a los participantes a caracterizarse como pastores y a portar esquilas y cencerros, si lo desean, para darle un carácter más festivo y simbólico a la jornada.

El punto de encuentro será la Dehesa del Alto Clamores, un antiguo descansadero de ganado donde los asistentes podrán encontrarse con un rebaño de ovejas. Allí se procederá a la lectura de un manifiesto destinado a poner en valor las vías pecuarias como bienes de dominio público: infraestructuras que históricamente fueron esenciales para el tránsito ganadero y la trashumancia, y que hoy cumplen un papel relevante como corredores ecológicos y espacios de uso público sostenible.

Los participantes recibirán material didáctico para trabajar en el aula, con contenidos sobre qué son las vías pecuarias, sus distintas tipologías--cañadas, cordeles, veredas y coladas--, su presencia en la provincia de Segovia, el vocabulario vinculado a la cultura pastoril y los servicios que estos espacios protegidos prestan actualmente al ecosistema.

El año pasado, la celebración de esta fecha en Segovia reunió a más de 250 personas procedentes del Cadpi Los Juncos, el IES Giner de los Ríos, los colegios CEIP Nueva Segovia, CEIP Peñascal, CEIP Santa Eulalia y el Colegio Cooperativa Alcázar.

La provincia de Segovia cuenta con una extensa red de vías pecuarias que forman parte de su patrimonio histórico y natural. Estas rutas fueron utilizadas durante siglos para el movimiento del ganado entre pastos de distintas regiones y se clasifican, según su anchura y uso, en cañadas reales, cordeles, veredas y coladas.

Más allá de su valor ganadero, que ha quedado ya como herencia histórica, en la actualidad contribuyen a la conexión entre espacios naturales, favorecen la biodiversidad y ofrecen posibilidades para actividades educativas, culturales y recreativas.

Las inscripciones para participar en la jornada permanecerán abiertas hasta el próximo domingo 22 de marzo y deben realizarse a través del correo electrónico reservas@segoviaeducaenverde.com.