Segovia repite su campaña 'Dale vida al marrón', para incentivar el reciclado en el contenedor orgánico. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha puesto en marcha una nueva fase de su campaña 'Dale vida al marrón', promovida por la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental para fomentar la correcta separación de los residuos orgánicos entre la ciudadanía, cuyo destino es el contenedor de este color.

En los próximos días se verá un stand informativo itinerante en distintos puntos de la ciudad, en horario de mañana. Los emplazamientos previstos incluyen la plaza de Santa Eulalia, la calle San Francisco, la avenida del Acueducto, la plaza de la Rubia, la calle José Zorrilla, la plaza del Salvador, la avenida de la Constitución y la calle Ezequiel González.

A través de esta red de puntos de atención directa, el consistorio ha buscado acercar la información al ciudadano en los entornos de mayor tránsito y presencia vecinal de Segovia. En cada uno de estos espacios, el personal del expositor ofrecerá orientación sobre el uso adecuado del contenedor marrón, resolverá dudas de los vecinos sobre qué residuos pueden depositarse en él y distribuirá material divulgativo en formato de tríptico explicativo.

A modo de incentivo, todos los ciudadanos que se acerquen pueden recoger de forma gratuita un cubo de diez litros y un paquete de bolsas compostables, herramientas pensadas para facilitar la gestión de los residuos orgánicos en el domicilio.

El concejal de Sostenibilidad Ambiental, Gabriel Cobos, ha señalado que la campaña es "dinámica y adaptada a diferentes franjas de edad", y ha subrayado que "requiere del compromiso de toda la ciudadanía". Cobos ha reconocido que "incorporar nuevos hábitos supone un reto", pero ha expresado su confianza en que, "con la implicación de todos", lograrán aumentar de manera significativa el porcentaje de materia orgánica que se recicla.

La campaña 'Dale vida al marrón' responde a las exigencias europeas y nacionales en materia de gestión de residuos, que obligan a los municipios a incrementar las tasas de recogida selectiva de fracción orgánica. El contenedor marrón, destinado a restos de comida y materia biodegradable, ha registrado tasas de participación ciudadana desiguales desde su implantación, lo que ha motivado que el consistorio segoviano refuerce las acciones de concienciación mediante un formato de contacto directo con el vecino.

Esta no es la primera vez que el Ayuntamiento despliega esta modalidad de stand informativo. La repetición del dispositivo en distintos puntos de la ciudad responde a la voluntad municipal de consolidar el hábito entre aquellos sectores de población que todavía no han incorporado la separación de residuos orgánicos a su rutina diaria.

La distribución gratuita de materiales prácticos -cubo y bolsas compostables- ha formado parte de la estrategia desde fases anteriores de la campaña, al entenderse que la disposición de los utensilios adecuados reduce la barrera de entrada para quienes aún no participan en la recogida selectiva de orgánica.