Segovia volverá al siglo XV con la tercera edición de la 'Proclamación de Isabel la Católica'

La presentación de la tercera edición de la 'Proclamación de Isabel la Católica'. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Segovia se prepara para regresar al año 1474 con la tercera edición de la 'Proclamación de Isabel la Católica', que se celebrará del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026.

La concejala de Turismo, May Escobar, ha presentado el programa que recuperará su ambientación medieval para recordar la proclamación de la reina de Castilla, un acontecimiento que tuvo lugar en Segovia el 13 de diciembre de 1474.

"Segovia no necesita inventarse historias. Segovia tiene la enorme fortuna de poder contar la Historia", ha señalado Escobar sobre la iniciativa que se consolida como "una de las grandes citas turístico-culturales de la ciudad y que busca ir más allá de la propia recreación histórica".

Asimismo, ha señalado que el proyecto busca unir "historia, patrimonio, cultura, artes escénicas, gastronomía, divulgación y participación ciudadana".

PROGRAMACIÓN

La Plaza de los Mercaderes, instalada en el entorno de la Plaza Mayor, acogerá del viernes 2 al domingo 4 de octubre un mercado artesanal con participación de empresas locales, con horario de 11.00 a 22.00 horas el viernes 2 y el sábado 3, y de 11.00 a 21.00 horas el domingo 4.

El viernes 2 de octubre, Segovia vivirá una jornada "especialmente intensa" de recreación histórica que comenzará a última hora de la tarde, cuando se sucederán diferentes escenas teatralizadas que recrearán el ambiente y algunos de los acontecimientos que pudieron vivirse en la ciudad durante los días previos a la proclamación.

El sábado 3 de octubre, a las 17.30 horas, partirá la Comitiva Real desde la plaza de la Reina Victoria Eugenia, en los jardines de entrada del Real Alcázar de Segovia.

El recorrido de la Comitiva Real discurrirá por la Ronda de Juan II, calle del Socorro, plaza del Socorro, calle Martínez Campos, calle San Frutos y Plaza Mayor, hasta alcanzar el Enlosado de la Catedral, donde tendrá lugar la recreación de la proclamación que contará con dos pases: a las 18.15 y a las 20.15 horas.

El precio de la entrada será de 18 euros y las localidades podrán adquirirse a partir del 15 de septiembre en 'www.tickets.turismodesegovia.com' y en los centros gestionados por Turismo de Segovia.

CENA CON LA REINA

Una de las "grandes novedades" de esta tercera edición será la Cena con la Reina, que tendrá lugar el sábado 3 de octubre a las 21.00 horas en el Palacio Episcopal.

La concejala de Turismo ha subrayado el carácter diferencial de esta nueva propuesta en la que el "visitante entrará en un palacio que lo visitará como si estuviera en el siglo XV y se convertirá durante unas horas en protagonista de la historia".

La cena, en formato cóctel y creada especialmente para la ocasión por el Restaurante José María, combinará productos y elaboraciones vinculadas a la tradición gastronómica castellana con una propuesta de entretenimiento histórico.

Para completar la experiencia, los asistentes deberán acudir con indumentaria inspirada en el siglo XV, "para convertiste por unas horas en nobles, damas, caballeros, mercaderes o cortesanos".

Asimismo, el precio de esta experiencia será de 120 euros por persona. Las entradas podrán adquirirse en 'www.tickets.turismodesegovia.com' y en los centros gestionados por Turismo de Segovia.

Para la actriz que interpretará a Isabel la Católica, Amapola Arribas, es "todo un reto" y un privilegio por la posibilidad de unir historia e interpretación. Asimismo, define como "un honor" poder encarnar a una mujer "con carácter y con fuerza" y uno de los personajes fundamentales en la historia de España y en la historia mundial.

Por otra parte, del 28 de septiembre al 1 de octubre, a las 20.00 horas, IE University acogerá un ciclo de conferencias en las que se profundizará en distintos aspectos de la vida medieval y reforzar la dimensión divulgativa y didáctica de la programación.

El ciclo se inaugurará el lunes 28 de septiembre con Susana Torres, profesora de IE y experta en Estudios Medievales y Eslavos, y el 30 de septiembre será el turno de Juan José Laforet, cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, así como el 1 de octubre cerrará el ciclo Bonifacio Bartolomé Herrero, doctor en Historia Medieval, que centrará su intervención en la figura de Abraham Seneor.

El cartel de esta tercera edición, ha sido diseñado por el segoviano Íñigo Garrido Sanz (@inigarri_art), creador del proyecto 'The Segovianer', apuesta por un estilo contemporáneo basado en líneas limpias y formas geométricas.

La ilustración sitúa a Isabel la Católica en el centro, acompañada por miembros de su corte, y está cargada de detalles que contribuyen a construir una narrativa visual vinculada al acontecimiento.

Entre ellos destacan dos elementos: la espada, como símbolo de la justicia y el poder, y el águila, icono religioso que hace referencia al águila de San Juan presente en su escudo.

El fondo se completa con una representación de los blasones del reino y una multitud frente al Real Alcázar. También pueden distinguirse una torre y varios ábsides junto al Alcázar, que representan la antigua Catedral de Segovia, situada frente a la fortaleza en el momento de la proclamación.

La composición utiliza una paleta de tonos rojos, granates, ocres y colores pastel, que aportan elegancia y favorecen la identificación visual de la campaña, mientras que la tipografía, de inspiración clásica, refuerza la conexión con el siglo XV.

TALLER DE INTERPRETACIÓN

Entre las actividades, la organización también ha previsto un taller de trabajo actoral con Fernando Cayo, que se celebrará el 19 de septiembre y estará dirigido tanto a los actores que integran la Comitiva Real como al público general.

Las personas que quieran formar parte de la Comitiva Real pueden ponerse en contacto con la organización a través del correo proclamacionisabel2026@gmail.com. La concejala de Turismo ha incidido también en la importancia de implicar a los segovianos en el proyecto: "Esta celebración no tendría sentido si los segovianos fueran únicamente espectadores. Queremos que participen y que, poco a poco, cuando llegue la Proclamación, Segovia no solamente la contemple, sino que la haga suya".

Finalmente, la programación completa se publicará en los próximos días en 'www.proclamacionreinaisabel.es' y las propuestas con venta de entradas estarán disponibles a partir del 15 de septiembre en 'tickets.turismodesegovia.com'.

El evento, organizado por Turismo de Segovia, cuenta con la Fundación Caja Rural como colaborador oficial, Brualdis y Crestas Verdes como patrocinadores y con la colaboración institucional de la Catedral de Segovia, el Real Alcázar de Segovia e IE University.