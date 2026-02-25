La segunda ponencia del ciclo 'ConCiencia' de la ULE se centrará este jueves en clonación y medicina regenerativa

Junta Directiva de la Asociación de Biotecnólogos de León (ABLe), que organiza el ciclo de conferencias 'ConCiencia' . - ULE

LEÓN 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El salón de actos de la Fundación Sierra Pambley de León acogerá este jueves a las 20.00 horas la segunda ponencia del ciclo 'ConCiencia' de la mano de la profesora de la Universidad de León (ULE) Sonia Sánchez Santos, que centrará su intervención en la clonación y la medicina regenerativa.

El ciclo está organizado por la Asociación de Biotecnólogos de León (ABLe), en colaboración con la Federación Española de Biotecnólogos (FEBiotec) y la sesión correrá a cargo de la doctora Sonia Sánchez Campos, reconocida experta y Profesora Titular del Área de Fisiología, además de investigadora principal del Grupo de Investigación Reconocido Fisbio.

Durante la sesión la ponente ofrecerá una visión integral sobre cómo las técnicas de clonación han evolucionado más allá de los laboratorios experimentales para convertirse en pilares de la biotecnología moderna. La charla explorará el nexo entre los avances biomédicos en clonación reproductiva y terapéutica y analizará su papel "crucial" en la medicina regenerativa para el desarrollo de nuevos tratamientos contra diversas enfermedades, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La charla también se adentrará en la frontera de la ciencia actual al discutir el potencial de estas tecnologías en la desextinción de especies animales y planteará un horizonte donde la biotecnología permite recuperar la biodiversidad perdida y enfrentar retos ecológicos globales.

El ciclo 'ConCiencia' concluirá el próximo día 5 de marzo con la ponencia 'Ganadería sostenible: ¿cómo seleccionamos ovejas más resilientes?' de la mano de la doctora Aroa Suárez Vega. En ella se analizará cómo la genética animal influye en la salud y adaptación de los animales en un entorno cada vez más cambiante.

Esta iniciativa, consolidada como una de las principales actividades de divulgación de ABLe, busca compartir nuevos aspectos de la ciencia; fomentar el pensamiento crítico y combatir la desinformación y los 'mitos científicos' que a menudo circulan en redes sociales. Por ello, desde la Asociación se continúa con la misión de acercar la vanguardia científica a la sociedad leonesa de una forma accesible y rigurosa.