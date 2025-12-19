Seis agresiones y cuatro asistencias a personas ebrias, balance del 112 en la Nochevieja Universitaria

SALAMANCA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias de Castilla y León, 1-1-2 ha gestionado la atención de seis agresiones, dos de ellas con petición de asistencia sanitaria, a lo largo de la Nochevieja Universitaria celebrada en la capital salmantina.

En concreto, a las 02.23 horas el Cuerpo Nacional de Policía ha pedido una ambulancia en la Plaza Sexmeros de la capital salmantina para atender a un joven de 23 años que presentaba un golpe en la cara. Y a las 06.27 horas, una joven de 18 años ha resultado herida con erosiones en la cara en el Paseo de la Estación, a la altura del número 59.

Por otro lado, otras tres llamadas han comunicado varias peleas sin heridos en la avenida de los Cipreses, en Federico Anaya y en la calle Maestro Caballero.

Finalmente, el Servicio de Emergencias ha recibido cuatro llamadas más por personas ebrias, otra por una caída en la vía pública y una más para auxiliar a una mujer desmayada en el pabellón multiusos Sánchez Paraíso, donde se ha celebrado un evento musical privado denominado 'Mega Cotillón 39', de manera paralela al Fin de Año Universitario.