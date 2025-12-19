Seis agresiones y cuatro asistencias a personas ebrias, balance del 112 en la Nochevieja Universitaria

Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 19 diciembre 2025 9:25
Seguir en

SALAMANCA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias de Castilla y León, 1-1-2 ha gestionado la atención de seis agresiones, dos de ellas con petición de asistencia sanitaria, a lo largo de la Nochevieja Universitaria celebrada en la capital salmantina.

En concreto, a las 02.23 horas el Cuerpo Nacional de Policía ha pedido una ambulancia en la Plaza Sexmeros de la capital salmantina para atender a un joven de 23 años que presentaba un golpe en la cara. Y a las 06.27 horas, una joven de 18 años ha resultado herida con erosiones en la cara en el Paseo de la Estación, a la altura del número 59.

Por otro lado, otras tres llamadas han comunicado varias peleas sin heridos en la avenida de los Cipreses, en Federico Anaya y en la calle Maestro Caballero.

Finalmente, el Servicio de Emergencias ha recibido cuatro llamadas más por personas ebrias, otra por una caída en la vía pública y una más para auxiliar a una mujer desmayada en el pabellón multiusos Sánchez Paraíso, donde se ha celebrado un evento musical privado denominado 'Mega Cotillón 39', de manera paralela al Fin de Año Universitario.

Contador

Contenido patrocinado