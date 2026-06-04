Seis detenidos en Burgos por allanamiento de una vivienda y por intentar echar a sus inquilinas con amenazas

BURGOS 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Burgos, en coordinación con efectivos de la Policía Nacional, han detenido a seis hombres como presuntos autores de un delito de allanamiento de morada, amenazas y coacciones, en unos hechos ocurridos en una vivienda ubicada en la calle San Francisco.

Los hechos tuvieron lugar el pasado martes, 2 de junio, cuando sobre las 16:10 horas se recibió un aviso que alertó de que varias personas habían accedido al interior de una vivienda mientras sus inquilinos se encontraban en ella.

De inmediato, varias dotaciones policiales se desplazaron hasta el lugar, donde localizaron a dos mujeres que manifestaron a los agentes que seis hombres, entre ellos el propietario de la vivienda que tienen arrendada, habían accedido de forma sorpresiva al domicilio utilizando unas llaves.

Según relataron las inquilinas, los individuos trataron de expulsarlas de la vivienda mediante amenazas y coacciones, y algunos de los hombre se encontraban en el interior cuando llegaron los agentes.

Durante la intervención, los policías comprobaron que en la vivienda existía un importante desorden, con ropa y diversos enseres personales de los residentes esparcidos por el suelo. De acuerdo con las manifestaciones recabadas, esta situación era consecuencia del enfrentamiento que se había producido momentos antes en el inmueble.

Tras realizar las correspondientes comprobaciones y una vez que los presuntos autores ofrecieron una versión de los hechos que corroboraba parcialmente el relato de las inquilinas, los agentes les informaron de que su actuación podría ser constitutiva de un presunto delito de allanamiento de morada, amenazas y coacciones.