Seis detenidos tras intervenir más de 10.000 plantas de marihuana en Segovia, Toledo y Madrid

SEGOVIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, pertenecientes a una organización criminal dedicada al cultivo y distribución de marihuana y al contrabando de tabaco en el marco de la operación 'Qianlong', desarrollada en las provincias de Segovia, Madrid y Toledo. En la intervención, los agentes han incautado un total de 10.378 plantas de cannabis sativa, 321,5 kilos de cogollos de marihuana, 136.000 cajetillas de tabaco de contrabando y 26.285 euros en efectivo.

Según ha informado la Comandancia de Segovia, la operación ha permitido desmantelar diversas instalaciones preparadas para la defraudación masiva de fluido eléctrico. Así, los registros se han llevado a cabo en tres naves industriales y tres domicilios particulares, en concreto, en una nave del polígono de Hontoria (Segovia) y en otra ubicada en San Martín de la Vega (Madrid), la Benemérita ha localizado plantaciones 'indoor' equipadas con sofisticados sistemas de iluminación, ventilación y control ambiental.

Por su parte, en una nave de Illescas (Toledo) se han hallado las 136.000 cajetillas de tabaco de contrabando dispuestas para su distribución y en los domicilios de los considerados cabecillas de la red, los agentes han intervenido documentación, dinero en metálico y varios kilos de cogollos envasados al vacío para su venta.

Asimismo, la Guardia Civil ha iniciado una investigación por un presunto delito de explotación laboral, ya que tres de los arrestados, que se encontraban en situación irregular, realizaban supuestamente labores de "jardineros" y eran obligados a permanecer largas temporadas en el interior de las naves en condiciones precarias.

La operación ha sido realizada por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Segovia, con el apoyo de las USECIC de Segovia y Madrid y el Servicio Cinológico. Las actuaciones han sido coordinadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Segovia.