Seis detenidos y varios policías heridos en un altercado en la zona de 29 de octubre, en Valladolid

VALLADOLID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han sido detenidas en la mañana de este domingo en el polígono de viviendas 29 de octubre de Valladolid, después de lo que comenzó como un altercado entre vecinos y, a la llegada de los agentes de la Policía Nacional y Municipal, derivó en un enfrentamiento contra los agentes con "inusitada violencia" que ha dejado al menos cuatro uniformados heridos, según han señalado a Europa Press fuentes policiales y del 112.

Los hechos se han producido pasadas las 7.00 horas de este domingo en la zona de las calles Garza y Oropéndola, un espacio peatonal entre las viviendas del 29 de octubre situadas cerca de la iglesia de San Ignacio de Loyola.

La sala conjunta de la Policía Nacional y Municipal ha recibido un aviso por el "alboroto" en la puerta de una de las viviendas de la zona, por lo que hasta el lugar se han desplazado numerosos efectivos de ambos cuerpos.

A su llegada, y al tratar de identificar y separar a las personas congregadas en el lugar, los uniformados, según las mismas fuentes, han sido recibidos con "inusitada violencia".

El enfrentamiento en el que ha derivado la situación se ha saldado con seis personas detenidas y al menos cuatro policías heridos, tres de ellos del Cuerpo Nacional de Policía, no graves, y, al menos, uno de la Policía Municipal.

El Servicio de Emergencias Castilla y León 112 ha confirmado que ha recibido un aviso a las 7.33 horas por una pelea en la calle Garza de Valladolid, como consecuencia del cual había al menos dos agentes heridos, que posteriormente han sido trasladados por medios policiales para ser atendidos.