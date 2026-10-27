Seis empresas de 'Alimentos de Palencia' participarán en 'Gastronomic Forum' de Barceolan del 2 al 4 de noviembre

Archivo - Una imagen de Gastreonomic Forum de Barcelona. - DIP PALENCIA - Archivo

PALENCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia, a través de su marca de calidad 'Alimentos de Palencia', participará del 2 al 4 de noviembre en Gastronomic Forum Barcelona 2026, una cita profesional del sector gastronómico y agroalimentario que reunirá en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona a empresas, productores y profesionales de la gastronomía.

La presencia provincial contará con un expositor de 44 metros cuadrados en el que estarán representadas seis empresas adheridas a la marca como son 'JJ Foodie Sabor y Fuego', 'Pastas y Hojaldres Uko', 'Delicatessen Mavimar', 'Quesos Lagunilla y la Olmeda', 'Quesos Cerrato' y 'Miel Valdesú'.

Las empresas participantes ofrecerán una muestra de la diversidad de la producción agroalimentaria de la provincia, desde los quesos y la miel hasta la repostería artesanal, los aperitivos y las elaboraciones gourmet. Además, JJ Foodie Sabor y Fuego, empresa de Aguilar de Campoo, presentará como principal novedad Pecado Carnal, una salsa artesanal que combina lombarda, frambuesas, arándanos, habanero y miel.

Por su parte, Pastas y Hojaldres Uko, empresa familiar de Cervera de Pisuerga fundada en 1958, dará a conocer sus elaboraciones tradicionales de repostería; Delicatessen Mavimar, desde San Cebrián de Campos, aportará su experiencia en aperitivos, tapas y platos preparados; Quesos Lagunilla y la Olmeda y Quesos Cerrato mostrarán sus elaboraciones queseras, y Miel Valdesú representará la producción apícola artesanal del Cerrato palentino.

La Diputación mantiene así su apuesta por la proyección de 'Alimentos de Palencia' en nuevos mercados y por el acompañamiento a las empresas agroalimentarias en la difusión y comercialización de sus productos.

La presencia en Barcelona permitirá, asimismo, dar visibilidad a una marca que reúne productos de diferentes comarcas de la provincia y que vincula calidad, origen y actividad empresarial, con el objetivo de "reforzar el posicionamiento de la producción agroalimentaria palentina en el mercado nacional y favorecer su proyección exterior".