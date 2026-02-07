Seis personas heridas en un accidente en la CL-605 en Segovia

Archivo - Ambulancia. - EMERGENCIAS CYL 1-1-2 - Archivo

SEGOVIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas, una de ellas atrapada, en una colisión frontal entre un todoterreno y un turismo en el kilómetro 1 de la CL-605 en Segovia, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se produjo sobre las 16.57 horas del viernes, cuando la sala de operaciones del 112 recibió varias llamadas que alertaban del accidente y explicaban que había una mujer consciente y atrapada en el interior de uno de los vehículos. Además, había más personas heridas, conscientes, y fuera de los vehículos, entre ellos un niño de siete años.

El 112 dio aviso del accidente a la Guardia Civil de tráfico de Segovia, a los Bomberos de Segovia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envió una unidad medicalizada de emergencias (UME), una ambulancia soporte vital básico (SVB).

Los Bomberos se encargaron de excarcelar a una mujer herida, mientras que los servicios de emergencias en el lugar atendieron en total a seis personas que fueron trasladadas en UME y en SVB al Complejo Asistencial de Segovia.