Seis provincias de Castilla y León estarán este jueves en aviso amarillo por temperaturas de hasta 38 grados

Avisos vigentes por altas temperaturas en Castilla y León para el 3 de septiembre de 2026. - AEMET

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora estarán en aviso amarillo este jueves, 3 de septiembre, por altas temperaturas que podrían llegar a alcanzar en algunas zonas hasta 38 grados centígrados, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

El aviso estará en vigor entre las 13.00 y las 21.00 horas y la previsión indica que la mayor temperatura se podría alcanzar al sur de Ávila, con 38 grados.

Por otro lado, los termómetros podrían marcar los 36 en el sur y la Meseta de Salamanca, así como la de Valladolid y Zamora, mientras que los avisos son por temperaturas de hasta 34 grados en el Sistema Central de Ávila, Salamanca, Segovia y Soria.