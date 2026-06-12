Seleccionadas las 16 firmas y diseñadores que participarán en octubre en Burgos en la Pasarela Uniendo Moda CyL

VALLADOLID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Pasarela Uniendo Moda Castilla y León 2026 contará con dieciséis diseñadores y firmas han sido seleccionados para formar parte de la próxima edición de esta cita, que se celebrará en el mes de octubre en el Fórum Evolución del Museo de la Evolución Humana de Burgos y que volverá a reunir algunas de las propuestas más representativas del diseño de moda de la Comunidad.

Los creadores seleccionados para la pasarela, que forma parte del proyecto Uniendo Moda Castilla y León, iniciativa impulsada por CEOE Castilla y León y la Junta de Castilla y León, son Alejandro Maíllo, Ángel Iglesias, Antonaga, Atelier La Caprichosa, Carolina Gázquez, Eulalia Mateos, Fely Campo, Marae, María Lafuente, Melot, Mónica Fuentetaja, Natacha Arranz, Óscar Sixto, Raquel Tomillo, Santiago García-Didesant y Sara Santiago. A estos desfiles se sumará la propuesta de Lucía Peguero como ganadora del Concurso de Jóvenes Diseñadores de 2025.

La edición de 2026 reunirá propuestas vinculadas a la moda de autor, la artesanía contemporánea, la innovación en materiales, la identidad territorial y la construcción de marca, reflejando la diversidad de un ecosistema que avanza hacia una mayor profesionalización y visibilidad.

La elección de los participantes ha sido realizada por un comité de selección integrado por profesionales de referencia en el ámbito de la moda, la empresa, la comunicación y la creación.

Han formado parte del comité Asier Labarga, director de la Mercedes-Benz Fashion Week; Carmen Torres, secretaria general de Moda España; Juan Carlos Mesa, diseñador (Maison Mesa) y representante de la Asociación Creadores de Moda España (ACME); Charo Iglesias, investigadora y modista del sombrero; y Charo Izquierdo, consultora especializada en comunicación y moda. Además, asistieron la directora general de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, María Petit, y el secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban.

La reunión del comité se celebró en Abbatte, en el Monasterio de Santa María de la Sierra, en Segovia, un espacio estrechamente vinculado al trabajo textil, la artesanía y la recuperación patrimonial.