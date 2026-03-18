Semana Santa de Palencia incorpora novedades con más pasos portados hombros y un recorrido de la Borriquilla más cor

Presentación de la Semana Santa de Palencia en el Ayuntamiento. - EUROPA PRESS

PALENCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de Palencia, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, ha presentado su programa de actos con numerosas novedades en sus 17 procesiones, como el desfile de la Borriquilla, que acorta su recorrido, la participación de más hermandades invitadas de otras ciudades o nuevos pasos portados a hombros, en una semana de Pasión en la que se espera la participación de cerca de 6.000 cofrades.

La Hermandad de Cofradías ha presentado la programación de la Semana de Pasión en un acto en el que han participado los representantes de todas las instituciones y donde se han repasado las principales novedades que se van a incorporar este año y que marca el inicio de una de las celebraciones más relevantes para la ciudad y la provincia.

En primer lugar, el presidente de la Hermandad de Cofradías, Ricardo Fernández, ha destacado la excelente acogida que ha tenido estos días el Pórtico de Semana Santa, que ha agotado entradas en todas sus actividades, entre las que se han incluido representaciones teatrales y conciertos.

Asimismo, Fernández ha insistido en que la Semana Santa de Palencia vive "un momento excelente", con un importante crecimiento en número de cofrades, sobre todo jóvenes.

Las novedades de este año se centran en mejoras y modificaciones en varias procesiones ya que se trata "de mantener los elementos tradicionales e incorporar algunos retoques para hacerlas más vistosas", ha explicado Ricardo Fernández.

Así, algunaos de los desfiles cambian su salida y recorrido, como la Procesión de la Sentencia, que saldrá por primera vez desde el interior de la Catedral, o la de La Borriquilla, que acortará su recorrido para facilitar la participación de niños, que el año pasado llegó a los 1.500 y que lanzarán hosannas en diferentes puntos para celebrar el 70 aniversario de la imagen titular.

A los desfiles procesionales se incorporan nuevos pasos a hombros, como 'Jesús Atado a la Columna' o 'Jesús Crucificado', que saldrán en el Santo Vía Crucis del Miércoles Santo, además de que se va a recuperar el paso por el barrio de Santa Marina en la Procesión del Dolor del Sábado Santo.

La Función del Descendimiento aporta otra de las novedades con la incorporación por primera vez de una voz femenina y la lectura será interpretada este año por los personajes de María y San Juan, a los que pondrán voz la escritora Elena Gutiérrez y el periodista Antonio Martín.

Por otra parte, se aumentará el número de cofradías invitadas procedentes de otras ciudades o de localidades de la provincia, así como el número de agrupaciones musicales foráneas.

"Se ha hecho un esfuerzo en los últimos años para incorporar nuevas bandas a las procesiones. En esta ocasión serán tres nuevas agrupaciones que llegan para quedarse", ha destacado el presidente, quien ha manifestado su confianza en que este año se pueda contar con la presencia de un preso indultado en la procesión del Perdón e Indulto del Jueves Santo por la mañana, un hecho que no sucedes desde el año 2024 y que está pendiente del visto bueno del Consejo de Ministros.

Durante la presentación, la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha destacado la doble dimensión de la Semana Santa, por una parte la de la fe, que representan las cofradías y por otro lado la importancia de estas celebraciones como motor turístico y económico para la ciudad y la provincia por ser "la semana más esperada por hoteles y hostelería".

En este sentido ha recordado que el Ayuntamiento aporta más de 45.000 euros entre el convenio con la Hermanad de Cofradías, las actividades culturales del Pórtico de la Semana Santa y una colaboración con la Junta para el concierto que celebra la OSCYL en la Catedral.

Además, el Consistorio se encargará de reforzar la seguridad y los servicios en la ciudad y se instalarán dos puntos de información en los cubos de la Plaza de Abastos.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, ha anunciado que el dispositivo especial de seguridad coordinado entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, con una Junta Local de Seguridad se va a definir en la Junta Local de Seguridad convocada para el próximo lunes.

José Antonio Rubio, delegado de la Junta de Castilla y León ha recordado la aportación de cerca 30.000 euros del gobierno regional, que se suman a los 10.000 euros que la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, que ha mencionado que llegan de parte de la Diputación a la Semana Santa de Palencia.