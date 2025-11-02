El V Seminario 'Diálogos y Debates sobre la Edad Media' de la ULE tratará la tecnología medieval el 6 de novimebre

El V Seminario 'Diálogos y Debates sobre la Edad Media' - UNIVERSIDAD DE LEÓN

El V Seminario 'Diálogos y Debates sobre la Edad Media' se inaugurará el próximo 6 de noviembre, a las 20.00 horas, con el título 'La tecnología como elemento transformador de las sociedades medievales'.

La sesión inaugural la desarrollará el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Córdoba, Ricardo Córdoba de la Llave, que ofrecerá la ponencia 'Recuperar la producción medieval. Nuevos métodos de estudio'.

La entrada es libre hasta completar aforo en el Palacio del Conde Luna de León a partir de las 20.00 horas, según ha informado la universidad en un comunicado recogido por Europa Press.

El seminario está organizado por el Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de León, en colaboración con el Ayuntamiento de León, y tiene como principal objetivo "acercar a la sociedad las investigaciones actuales sobre la Edad Media y ofrecer una visión renovada de este periodo histórico".