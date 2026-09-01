Sen afea a la presidenta de la FEMP por uso "partidista" de la institución al convocar concentraciones por Ceuta - EUROPA PRESS

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha afeado la actuación de la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, del Partido Popular, ante la "utilización partidista" de dicha institución en la convocatoria unilateral de concentraciones este miércoles, 2 de septiembre, en apoyo de Ceuta.

Al respecto, Sen ha rechazado el uso político de una entidad "caracterizada por su pluralidad y el consenso", y ha remarcado que la Ciudad Autónoma necesita "seguridad, recursos, cooperación e institucionalidad, en lugar de que el Partido Popular transforme una situación compleja en una movilización contra el Ejecutivo central utilizando de forma unilateral a la FEMP".

El delegado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha insistido en que la iniciativa ha procedido en exclusiva de la presidenta de la federación sin buscar el acuerdo previo, para ser posteriormente asumida y desplegada por los 'populares'. Por ello, ha calificado la cita como una convocatoria de la responsable de la entidad secundada por la formación política, al tiempo que ha recordado que Ceuta requiere colaboración, marco en el que, como así ha destacado, trabaja el Gobierno a través del ministro Ángel Víctor Torres.

En este sentido, el máximo responsable del Gobierno en Castilla y León se ha referido a parte de estas acciones políticas en clave de "atrezo", al tiempo que ha manifestado el deseo de que la compleja coyuntura se resuelva lo antes posible.

El delegado, eso sí, ha evitado entrar en polémica con el alcalde de León, el también socialista José Antonio Diez, quien ha anunciado que participará en estas concentraciones. "En una democracia cada uno hace lo que estima oportuno, nosotros insistimos en que lo que necesita Ceuta es colaboración y cooperación, y ahí es en lo que está volcado el Gobierno de España", ha zanjado.

NO SE PREVÉ UN DISPOSITIVO ESPECIAL

Por otro lado, Nicanor Sen ha anunciado que no se prevé un dispositivo especial de seguridad para las movilizaciones, sino una adaptación de los efectivos según el número definitivo de notificaciones recibidas.

En cuanto a las previsiones, el delegado ha indicado que hasta el momento se contabilizaban en torno a 17 comunicaciones relativas a las concentraciones anunciadas para este miércoles. No obstante, ha puntualizado que varias solicitudes corresponden a un mismo acto promovido por distintas personas ante idénticas circunstancias, por lo que el despliegue policial se ajustará de manera ordinaria al recuento final.