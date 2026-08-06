Sen destaca la inversión de casi 75 millones en CyL a través del programa de rehabilitación de edificios públicos

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, participa en la inauguración del nuevo centro multifuncional y cultural de Cervera de Pisuerga (Palencia) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

PALENCIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha destacado que el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) ha invertido cerca de 75 millones en la Comunidad durante la inauguración del nuevo centro multifuncional y cultural de Cervera de Pisuerga (Palencia), una actuación financiada con una aportación estatal de más de 528.000 euros.

El representante gubernamental ha subrayado que esta actuación ha sido posible gracias al PIREP, que ha aportado 528.047,28 euros a un proyecto con un presupuesto global superior a los 778.000 euros, y ha precisado que, en la provincia de Palencia, el Gobierno ha destinado casi 3,5 millones de euros a iniciativas de rehabilitación de edificios públicos.

Según ha defendido, estas inversiones permiten modernizar equipamientos municipales, reducir el consumo energético, mejorar la accesibilidad y ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

Durante su intervención, el delegado del Gobierno ha incidido además en la importancia de acercar la oferta cultural al medio rural al asegurar que los ciudadanos de las entidades menores "tienen derecho a poder disfrutar de espacios de ocio y cultura como en las ciudades".

Asimismo, ha afirmado que "lo más importante de cualquier inversión pública es que trascienda los planos o los presupuestos y se convierta en un servicio útil para las personas".

SOBRE LA INTERVENCIÓN

La actuación ha permitido rehabilitar la antigua bolera municipal y transformarla en un centro multifuncional y cultural.

El edificio dispone ahora de una sala diáfana con escenario y capacidad para 500 butacas, paneles móviles para adaptar el espacio a distintos formatos, así como una planta baja reorganizada con usos deportivos y polivalentes, además de un bar y nuevas salas de recepción.

Las obras también han incorporado medidas para mejorar la eficiencia energética, con aislamiento térmico, paneles solares y sistemas de aerotermia, además de actuaciones en accesibilidad, como un ascensor, baños adaptados y señalización accesible.

El proyecto incluye igualmente una estación de recarga para vehículos eléctricos, aparcamiento para bicicletas, renovación de instalaciones y refuerzo de la seguridad y la protección contra incendios.