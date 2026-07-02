Sen visita la zona afectada por el incendio de Vega de Espinareda (León) y destaca el trabajo del operativo de extinción

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha visitado junto al alcalde de Vega de Espinareda la zona afectada por el incendio forestal iniciado la pasada semana - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LEÓN, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha visitado junto al alcalde de Vega de Espinareda (León) la zona afectada por el incendio forestal iniciado la pasada semana, donde ha agradecido y destacado el trabajo realizado por el operativo de extinción.

Durante el recorrido, el delegado del Gobierno, el alcalde de Vega de Espinareda y parte de la corporación municipal han analizado las consecuencias del incendio y trasladar el respaldo del Ejecutivo central a los vecinos y a las administraciones locales.

La visita ha permitido comprobar el alcance de los daños y hacer balance del dispositivo desplegado durante la emergencia, ha detallado la Delegación del Gobierno a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la visita, el representante gubernamental ha agradecido el trabajo y la profesionalidad de todos los efectivos que intervinieron para controlar el incendio y ha recordado la importancia de reforzar las labores de prevención y protección del medio natural para minimizar el riesgo y el impacto de los incendios forestales.

En las labores de extinción participaron medios del Gobierno de España, entre ellos una brigada de refuerzo contra incendios forestales (BRIF), un avión de coordinación (ACO), un helicóptero tipo MIKE y componentes de la Guardia Civil, que colaboraron en las tareas de apoyo, seguridad y coordinación del operativo.