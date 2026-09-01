Seprona y veterinarios señalan que los perros del 'criadero de los horrores' de Melgar (Burgos) llegaron al canibalismo

Archivo - Uno de los perros incautados por el Seprona en el criadero de Melgar de Fernamental (Burgos). - PROANBUR - Archivo

BURGOS, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Burgos ha acogido este martes la primera sesión del juicio contra D.O., el hombre acusado de maltrato continuado contra los animales del conocido como 'criadero de los horrores' de Melgar de Fernamental (Burgos), donde los canes llegaron a devorarse entre ellos, según han relatado agentes del Seprona y veterinarios de la Junta.

Ambos profesionales han ratificado en esta primera sesión de l juicio "las deplorables condiciones" de insalubridad y abandono extremo en el criadero, donde llegaron a hallarse doce perros muertos.

Asimismo, ambos cuerpos han coincidido en señalar que jamás se habían topado con un escenario semejante a lo largo de sus carreras Según sus testimonios, hallaron una "ausencia total de agua y comida" que empujó a los animales a situaciones límite, llegando incluso al "canibalismo" para poder sobrevivir.

Las inspecciones realizadas hace ahora seis años destaparon un panorama cruel cuando el recinto fue clausurado en febrero de 2020.

En el operativo se retiraron doce perros sin vida, algunos devorados por los propios supervivientes,, a los que se sumaron otros tres cadáveres ocultos, uno en el vehículo del procesado y dos más en el piso de quien entonces era pareja del acusado, uno de ellos guardado en el congelador.

La licencia municipal otorgada al recinto permitía hasta 75 ejemplares. Sin embargo, la investigación ha llevado a concluir que el número real superaba ese límite en un 50 por ciento, una irregularidad que las asociaciones protectoras de animales denunciaron varias veces.

El propietario y ahora encausado, D.O., que huyó a México días antes de que estallara el caso, fue extraditado desde Venezuela el pasado mes de febrero.

La acusación particular, ejercida por la asociación Justicia y Defensa Animal de Burgos, ha pedido una condena de entre 24 y 30 meses de prisión por delitos de maltrato animal, mientras la Fiscalía ha pedido 18 meses de cárcel. Además, el individuo se enfrenta una petición de tres años de cárcel por alzamiento de bienes.

Con todo, el acusado podría no ingresar en prisión, ya que la pena estaría cumplida por el tiempo que estuvo arrestado en el extranjero. El juicio continuará este próximo viernes con la declaración del principal acusado, quien actualmente se encuentra en libertad tras la extradición.